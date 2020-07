El avea 30 de ani, ea era încă elevă de liceu. Cum a reușit adolescenta să îl păcălească pe bărbat cu 40.000 de euro

Iubirea nu are vârstă, iar un bărbat din Vaslui, angajat în Finlanda a descoperit acest lucru pe propria-i piele. Ceea ce a mai descoperit însă bărbatul este și nefericita veste că iubirea te poate lăsa fără nimic. El avea 30 de ani și lucra în Finlanda, la vremea la care s-a îndrăgostit de o puștoaică de liceu. În timpul relației la distanță, tânăra a reușit să îl scape de 40.000 de euro, iar apoi vasluianul nu a mai auzit de ea.

Povestea vasluianului a atras atenția. Bărbatul în vârstă de 51 de ani a crezut că și-a întâlnit dragostea pe rețelele sociale, însă iubirea la distanță cu o femeie cu 30 de ani mai tânără era departe de realitate. Odată ce a realizat că a fost păcălit și că a cheltuit alături de tânără o sumă de 40.000 de euro, vasluianul s-a adresat justiției, însă plângerea lui nu ar fi fost soluționată până acum, scrie Vremeanoua.ro.

O iubire începută acum 5 ani a lăsat un gust amar în sufletul bărbatului

În urmă cu cinci ani, în 2015, Constantin Popa a plecat la muncă în Finlanda. În același timp, bărbatul era convins că viața sentimentală îi surâdea. A cunoscut pe o celebră rețea socială o femeie cu nici mai mult și nici mai puțin de 30 de ani mai tânără. Cerasela Claudia avea la avea vreme doar 15 ani, iar cei doi s-au întâlnit pe Facebook.

Ea era la acel moment doar o elevă de liceu, scrie publicația citată mai sus. El s-a îndrăgostit rapid și a crezut că este iubirea vieții lui, iar vârstă sau statutul de elevă al fetei nici măcar nu au contat pentru el. Vreme de trei ani, Constantin a ajutat-o pe tinerica lui iubită cu bani, unii dintre ei pentru medicații și pregătirea în vederea examenului de Bacalaureat.

Cum a reușit o adolescentă să îl păcălească și să obțină de la el 40.000 de euro

Tânără adolescentă era periodic ajutată cu bani de către bărbatul ce locuia în Finlanda, povestește chiar el pentru sursa citată anterior. Vasluianul îi trimitea periodic bani chiar și pentru meditații, însă mai devreme sau mai târziu adevărul avea să iasă la lumină.

Visul iubirii împlinite s-a năruit în momentul în care bărbatul s-a întors în țară. Revenit în România, vasluianul a căutat-o pe tânăra de 15 ani ca să îi fie alături, însă atunci când a căutat-o la ea acasă a remarcat că a fost înșelat. A venit inițial să se întâlnească cu tânăra din România, dar nu ar fi găsit-o acasă, i s-a spus că este plecată la mare.

„Am cunoscut-o pe Cerasela Claudia, o tânãrã din localitatea Buda, comuna Osesti, în 2015. Pe atunci era elevã în Negresti. Am ajutat-o sã facã scoala. În clasa a 12-a i-am dat bani si sã facã merditatii si sã se pregãteascã de Bacalaureat. Sau asa îmi spunea ea dar, oricum, examenul nu l-a luat. Am venit apoi în tarã sã mã vãd cu ea, dar nu am gãsit-o acasã. Era plecatã la mare. Am venit si a doua oarã sã o iau cu mine în Finlanda, dar nici atunci nu am gãsit-o”, explica vasluianul pentru Vremeanoua.ro.

Ulterior, bărbatul a povestit că a venit să o ia cu el în Finlanda, dar nici de această dată nu a găsit-o. Așa a aflat că a fost înșelat, iar la final, calculând toți banii pe care i-a cheltuit cu adolescenta a ajuns la 40.000 de euro.

A depus plângere la vremea respectivă pentru 10.000 de euro, pentru că aceasta ar fi fost suma pe care o putea dovedi cu acte. Plângerea a fost făcută pentru înșelăciune și și-a angajat și un avoca, dar de aproape doi ani, povestește el, dosarul lui nu a primit o soluționare.

„Îmi doresc sã stiu dacã plângerea mea a fost sau nu luatã în seamã si dacã se va face sau nu ceva”, explica bărbatul în vârstă de 51 de ani pentru sursa citată anterior.