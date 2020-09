Toți elevii din anii de început de ciclu, începând de la cei care merg la creșă și până la cei care merg în clasa a IX-a sunt obligați să aducă adeverință medicală la intrarea în comunitate, se arată într-o adresă trimisă de către Ministerul Sănătății către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, informează Edupedu.ro.

Categoriile de elevi vizate sunt cei care intră în anii de început de ciclu: copiii care merg acum în primul an la creșă, cei de grupa mică de la grădiniță, elevii din clasele pregătitoare, din casa a V-a și clasa a IX-a.

Adresa a fost trimisă la data de 8 septembrie, de către secretarul de stat Horațiu Moldovan, către Direcțiile de Sănătate Publică din țară și amintește prevederile ordinului comun de ministru 5.298/1.668/2011, scrie sursa citată.

Care sunt ducomentele medicale necesare la înscrierea, frecventarea și terminarea unui ciclu de învățământ

Elevii care merg anul acesta la creșă, în grupa mică de la grădiniță, elevii din clasele pregătitoare, din casa a V-a și clasa a IX-a, vor avea nevoie de:

„a) adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta anexă;

b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă”, se arată în adresă.

Când se eliberează adeverința medicală pentru elevi

Adeverința medicală se eliberează în următoarele situații:

a) La înscrierea în fiecare ciclu de învățământ – se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivității de la care provine copilul.

b) La terminarea unui ciclu de învățământ preuniversitar – se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.

c) La transferul elevului într-o altă unitate școlară – se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învățământ de la care se transferă.

Când se eliberează avizul epidemiologic

Pentru elevii, avizul epidemiologic se eliberează în două stiuații, astfel:

a) după o perioadă de absență din colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive;

b) la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.”

Medicii de familie sunt de altă părere

Elevilor li se cere adeverința medicală la începutul unui ciclu de învățământ, însă medicii de familie sunt de altă părere. Raluca Zoițanu, medic de familie și președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, a explicat pentru Hotnews.ro, că multe unități de învățământ cer ca acest aviz să aibă chiar data începerii școlii, iar acest lucru ar însemna doar supraaglomerarea la ora 8.00 a cabinetelor medicilor de familie.

„Practic, un cabinet care are 200-300 de copii de școală - pentru că unele cabinete sunt separate, cabinete mai mult cu copii și cabinete mai mult cu vârstnici - și sunt și cabinete cu 500 de copii, dacă medicul are lista mare. Iar grădinițele și unele școli vor să fie avizul cu data din ziua în care începe școala. Dacă începe școala luni, data avizului ar trebui să fie cea de luni. Dacă nimeni nu ar minți și toată lumea ar spune adevărul, inclusiv Ministerul Sănătății, cam așa ar fi: dimineață la ora 8:00, înainte să înceapă școala, ar trebui să fie 200 de copii la medicul de familie, iar medicul de familie să scrie într-o secundă adeverința sau avizul. E o aberație, bineînțeles că nu se poate. De aceea am solicitat Ministerului Sănătății să nu le mai ceară, pentru că asta trebuie să vină de sus, de la minister, pentru că grădinițele spun: Nu putem noi să nu le mai solicităm, pentru că le cere Ministerul Sănătății”, a explicat ea pentru sursa citată anterior.

Mai mult decât atât, aceasta este de părere că avizele epidemiologice eliberate copiilor nu au nicio valoare.

„Din punct de vedere epidemiologic, aceste hârtii nu au nicio valoare. De ce? Copilul să zicem că vine vineri la consult, sau sâmbătă sai duminică sau când vine. De când a venit la noi până s-a dus acasă, în tramvai, în autobuz, la locul de joacă, el poate să ia contact cu un alt copil. Sau este în perioada de incubație și nu are încă simptomele - vineri era aparent sănătos, luni, când se duce la grădiniță sau la școală sau la liceu, începe să aibă simptome. Personalul de acolo de la școală sau liceu ce face? Doar pentru că vede hârtia de la medicul de familie dată cu 3 zile în urmă spune: ești sănătos, poți să intri?", a detaliat președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie pentru Hotnews.ro.