EXCLUSIV // Cine este, de fapt, persoana cu COVID-19 de la Transporturi

Un caz de COVID-19 a fost confirmat la CNAIR. Manuela Dumitru, șeful biroului de presă al companiei, a oferit mai multe precizări pentru B1.ro.

Un membru al departamentului de relații publice și comunicare a fost depistat pozitiv. Potrivit reprezentantului CNAIR, persoanele cu care a intrat în contact sunt izolate. Direcția are un singur angajat aflat fizic, la birou.

„Avem o colegă care este la serviciu. Eu sunt foarte bine, nu am nicio problemă. Avem un coleg care a fost confirmat pozitiv, dar care nu a stat prea mult la serviciu. A avut niște zilele libere, a făcut testul, i-a ieșit negativ. A venit o zi, apoi iarăși nu a mai venit, pentru că și-a luat liber. M-am văzut cu el ultima oară acum o săptămână, maxim 15 minute toată ziua.

Săptămâna aceasta, eu am fost pe teren. Ieri seara am auzit despre acest caz, iar astăzi este prima zi în care am intrat în izolare. Am anunțat DSP-ul, urmează să efectuăm testele", a dezvăluit oficialul CNAIR pentru B1.ro.

COVID-19: 118.000 de infectări, aproape 95.000 de persoane vindecate la nivel național

În ultimele 24 de ore, la nivelul întregii țări, au fost confirmate 1.639 de noi infectări cu SARS-CoV-2 din 24.278 de teste prelucrate, potrivit GCS. Amintim că miercuri a fost înregistrat un nou record negativ – 1.767 de noi cazuri de îmbolnăvire, înregistrate într-o singură zi.

De la debutul pandemiei de coronavirus și până în prezent, pe teritoriul României, au fost confirmate 118.054 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 94.877 de pacienți au fost declarați vindecați.