EXCLUSIV // COVID-19. Adevărul despre vitamina C. Cât de mult ajută, de fapt

Vitamina C a devenit unul dintre cele mai solicitate produse din farmacii, în timpul pandemiei. Cererea masivă a început din martie, când au apărut diferite dezbateri mai serioase sau mai în glumă despre măsura în care ajută împotriva COVID-19.

Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul „Matei Balș" din București, recomandă consumul de vitamina C, însă în cantități moderate. Vitamina consumată fie din alimente, fie sub formă de supliment, crește imunitatea.

„Evident, contează foarte mult să avem un stil de viață echilibrat, respectiv toate măsurile respectate în timpul crizei. Vitamina C are un rol important, dar cu siguranță nu poate să rezolve infecția virală - nu are un efect antiviral direct.

Vitamina C poate fi luată și din alimentație, și ca supliment. Dacă vorbim despre suplimente, este foarte important să fie administrată conform prescripției, să nu existe un supradozaj", a declarat Adrian Marinescu pentru B1.ro.

Doza zilnică de vitamina C și efecte în cazul de exces

Consumul în exces de vitamina C poate provoca dureri de stomac, diaree și greață. Un consum ridicat de vitamina C pe termen lung poate crește și nivelul de acid din urină, care determină și un risc mai mare de apariție a pietrelor la rinichi. De asemenea, cosnumul excesiv de vitamina C favorizează supraîncărcarea cu fier, ceea ce determină tulburări hepatice și endocrine.

Doza zilnică recomandată de vitamina C este de 500 mg - 1.000 mg. Cea maximă acceptată de specialiști este de 2.000 mg.