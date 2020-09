EXCLUSIV // Haos pe șantierul autostrăzii care ar putea fi gata după 7 ani de întârzieri. CNAIR a făcut o vizită neanunțată: „Era cum ne așteptam"

Lucrările la Sebeș-Turda, autostrada care trebuia să fie gata încă din 2016, se desfășoară în ritmul melcului. Mariana Ioniță, directorul CNAIR, a stabilit un management mai strict în ceea ce privește monitorizarea lucrărilor, în sensul că au loc mai multe ședințe cu antreprenorii și vizite pe șantiere. Lucrările desfășurate de companiile străine prezintă cele mai mari întârzieri, au declarat de-a lungul timpului oficialii companiei de stat, care zilele trecute, au făcut o vizită intempestivă pe șantierul unde lucrează sau cel puțin ar trebui, antreprenorul grec Aktor.

Pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda sunt cei de la Aktor, încă din anul 2014, pe un tronson de doar 24,2 kilometri. A mai rămas o pătrime din proiect, care nu va fi gata prea curând, având în vedere ritmul lucrărilor. Cei de la CNAIR au constatat pe șantier ceea ce se așteptau.

„Noi stăm pe ei să lucreze. Acum două zile am fost pe șantier. Nu am mai anunțat, am mers direct. Eram cum ne așteptam. Pauză... Nu prea erau oameni la muncă. Le-am cerut calendar zilnic, dar trebuie să-l respecte. Asta depinde doar de ei", a dezvăluit pentru B1.ro Manuela Dumitru, purtător de cuvânt la CNAIR.

Întârzierea proiectelor de infrastructură rutieră în România, un cumul de factori

Loturille 1 și 2 de pe Sebeș-Turda nu sunt singurele proiecte cu mari întârzieri. Antreprenorii știu că nu pot fi sancționați, iar rezilierea contractului ar însemna întârzieri suplimentare.

„Sunt câteva proiecte care sunt în întârziere. Putem ori să tragem de ei, să stăm pe capul lor, ori să reziliem contractul. Rezilierea presupune alte demersuri și alte întârzieri", a punctat Manuela Dumitru pentru B1.ro.

Oficialul CNAIR recunoaște că problemele nu sunt doar în curtea antreprenorilor.

„Nu spun că și CNAIR-ul nu este de vină, dar în anumite locuri, dar cea cu utilitățile, reprezintă o mare problemă - stâlpii pentru curent electric, conducta de gaze. Și politicul, de asemenea, influențează direcția proiectelor", a declarat Manuela Dumitru pentru B1.ro.

Scenariu negru: Sebeș-Turda lotul 2, gata abia în 2023. În total, 7 ani de întârzieri

Autostrada 10 Sebeș-Turda este un proiect demarat în 2014, care ar fi trebuit să fie gata în 2016. Autostrada ar urma să aibă 70 de kilometri, împărțiți în momentul de față în două șantiere (loturi) și altul, terminat în urmă cu 2 ani.

Lotul 1 are 17 kilometri. Impresa Pizzarotti a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de 90%, potrivit site-ului CNAIR. Lotul 2 are 24,2 kilometri. Aktor a realizat 73% din proiect până în prezent, iar lotul 3, de 12,4 kilometri, realizat de italienii de la Tirrena Scavi, a fost gata în 2018.

La un calcul simplu, Aktor a realizat până acum 10,4% anual din proiect. În cel mai fericit caz, ar urma să termine proiectul în 2023. Asta înseamnă în total, 7 ani de întârzieri pentru finalizarea Autostrăzii Sebeș - Turda. Este un scenariu nefericit, dar totodată, realist.

Răzvan Cuc, ministru PSD în Guvernul Dăncilă, a fost pornit în 2019 să rezilieze contractul cu Aktor. Mai apoi, ministrul s-a răzgândit și a declarat că proiectul va fi gata până la finalul anului.

„O să vedeţi furnicar. Mi s-a spus că de la 1 iulie vor fi în şantier, gradual se va mări numărul de utilaje pentru a se încadra în termen", a precizat fostul ministru la finalul lui 2019.