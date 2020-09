EXCLUSIV // Problemele de la Autostrada Sebeș - Turda, confirmate de CNAIR. Proiectul stabilit pentru 2016 ar putea fi gata abia în 2023

Compania Națională de Infrastructură Rutieră (CNAIR) are poprire pe conturi, în urma unui demers în justiție al companiei grecești Aktor, cea responsabilă de construcția lotului 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda. Informația apărută pe surse astăzi, a fost confirmată pentru B1.ro de către Manuela Dumitru, purtător de cuvânt al companiei de stat.

CNAIR are poprire pe conturi, în urma unui contract derulat în urmă cu mai mulți ani, cu grecii de la Aktor.

„Este reală această informație. Este vorba despre un contract mai vechi pe care l-am avut, un DN. Contractul s-a desfășurat în 2007-2011. Am avut un proces cu ei, au câștigat, noi am făcut recurs și acum ne-au pus poprire. Noi am făcut recurs, urmează să vedem ce se întâmplă.

Nu este o sumă restantă, ci despre o sumă câștigată într-un proces mai vechi, pe niște revendicări, 145 de milioane de lei", a declarat Manuela Dumitru pentru B1.ro.

Probleme și la lotul 1 Sebeș-Turda

Nici la lotul 1 Sebeș - Turda nu se prezintă mai bine șantierul, unde operează Pizzarotti, antreprenor italian.

„Noi am avut ieri o ședință cu ei și spuneau că se mobilizează, că ar putea fi în grafic. Poate că le-ar trebui mai multă mobilizare pe resursa umană. La un moment dat se vorbea despre mai multe schimburi pe șantiere, ține foarte mult de cum se vor organizare. Oricum, sunt mult înaintea celor de la Aktor", a dezvăluit oficialul CNAIR pentru B1.ro.

Cel mai probabil, Sebeș-Turda va avea un nou termen de finalizare: 2021. Andreea Esca, de NERECUNOSCUT! Nimeni NU a mai văzut-o aşa pe vedeta PRO TV (FOTO)

„Ei (n.r. - Pizzarotti) spuneau că în cazul în care ar mai rămâne ceva de făcut pentru anul viitor, nu ar fi lucrări foarte mari. La Aktor, șansele de finalizare sunt mult mai mici, pentru că sunt mult mai în urmă", a declarat Manuela Dumitru pentru B1.ro.

Scenariu negru: Sebeș-Turda lotul 2, gata abia în 2023

Autostrada 10 Sebeș-Turda este un proiect demarat în 2014, care ar fi trebuit să fie gata în 2016. Autostrada ar urma să aibă 70 de kilometri, împărțiți în momentul de față în două șantiere (loturi) și altul, terminat în urmă cu doi ani.

Lotul 1 are 17 kilometri. Impresa Pizzarotti a ajuns la un stadiu fizic al lucrărilor de 90%, potrivit site-ului CNAIR. Lotul 2 are 24,2 kilometri. Aktor a realizat 72% din proiect până în prezent, iar lotul 3, de 12,4 kilometri, realizat de italienii de la Tirrena Scavi, a fost gata în 2018.

Diverse persoane din CNAIR au dezvăluit de-a lungul timpului faptul că antreprenorii, în general cei străini, se leagă de diverse „chichițe" pentru a mai obține bani și pentru a-și justifica întârzierile. În aceste condiții, litigiul CNAIR-Aktor ar putea fi un motiv în plus pentru ca proiectul de infrastructură să fie amânat pentru cel puțin 2-3 ani.

La un calcul simplu, Aktor a realizat până acum 10,4% anual din proiect. În cel mai fericit caz, ar urma să termine proiectul în 2023. Asta înseamnă în total, 7 ani de întârzieri pentru finalizarea Autostrăzii Sebeș - Turda. Este un scenariu nefericit, dar totodată, realist.