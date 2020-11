EXCLUSIV // Vaccinul românesc anti-COVID-19, privit cu scepticism de dr. Adrian Marinescu. Ce părere au medicii din țară despre serul rusesc

Încă din primăvară, oamenii de știință din România au început să lucreze pentru crearea vaccinului anti-COVID-19. În vară, dr. Mircea Ioan Popa a declarat pentru B1.ro faptul că până la finalul lui 2020, experții vor ajunge la niște concluzii preliminare. Medicul Adrian Marinescu, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș", crede că inițiativa nu se va concretiza, din cauza fondurilor insuficiente.

În opinia medicului din Capitală, România va apela la dozele de vaccin care vor servi întreaga comunitate europeană.

„Eu nu cred în varianta românească. Sunt niște pași pe care trebuie să-i facă un vaccin, până să ajungă în stadiul final. Nu cred că este vreo șansă din partea românească. Cred că acest vaccin nu va ajunge în etapele finale. Părerea mea este că în momentul în care va ajunge vaccinul în câteva variante sigure, la nivel european, toți vom merge în această direcție, foarte probabil.

Pentru vaccinul românesc este nevoie de foarte mulți bani și atunci nu cred că se va întâmpla să avem vreun vaccin produs în România", a declarat medicul Adrian Marinescu pentru B1.ro.

Vaccinul românesc ar urma să fie administrat intranazal, a declarat dr. Mircea Ioan Popa, de la Institutul Cantacuzino.

Cadrele medicale din România privesc cu rezerve soluțiile anti-COVID-19 din Rusia

În timp ce statele europene și SUA încă lucrează la vaccinul anti-COVID-19, Vladimir Putin a anunțat triumfător două vaccinuri. Produsele Rusiei sunt privite cu scepticism de comunitatea medicală din România, potrivit doctorului de la Spitalul „Matei Balș".

„Vaccinul rusesc este privit cu neîncredere, pentru că lipsesc anumite informații, trasparența legată de modul în care a fost obținut. Este valabil acest lucru și la vaccinul rusesc, și la cel chinezesc", a declarat Adrian Marinescu pentru B1.ro.

Ion Țiriac, convins de Vladimir Putin

Dacă medicii români nu sunt convinși de vaccinurile rusești, Ion Țiriac ar fi gata oricând să-și administreze un leac de la Moscova.

„Toată lumea 'ha, ha, ha!', 'hi, hi, hi' cu vaccinul rusesc. Nu, nene! Mâine dimineață dacă mi-l dau, eu îl iau. Nu mai aștept să-l am pe ăla chinez, american, tătăresc sau românesc. Ăla care a dat vaccinul și pare că e în regulă, spijiniți-l să facă pentru întreg globul! Unde suntem? Suntem acum într-o 'ciorbă' cu toții", a declarat recent omul de afaceri, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.