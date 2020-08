Facturi mai mici pentru bucureșteni. Locuitorii care NU au avut apă caldă vor plăti mai puțin

Bucureștenii s-au confruntat cu o situație mai specială în ultimele zile și anume lipsa agentului termic și a apei calde în Sectoarele 2 și 3. Cei care au avut apa tăiată însă vor primi facturi mai mici pentru această perioadă, a anunțat Compania Municipală Termoenergetica.

Locuitorii din zoele afectate trebuie să știe că diminuările vor fi cuprinse între 16% și 24%, în funcție de perioada și orele în care apa caldă a fost întreruptă, se anunță într-un comunicat de presă al companie, transmis sâmbătă informează Digi24.

Mai mult decât atât, vin și vești mai bune pentru bucureșteni. Termoenergetica a anunțat că în prezent furnizarea apei calde s-ar fi reluat în paramentri normali în zonele afectate.

În sectoarele 2 și 3 bucureștenii vor primi facturi mai mici

Sectoarele 2 și 3 sunt zonele în care bucureștenii au avut apa caldă tăiată pentru o bună perioadă de timp, iar aceștia vor fi și locuitorii care vor avea parte de o scădere în factură. Diminuările se vor încadra în intervalul 16 până la 24%.

Această zone a devenit una deficitară din punct de vedere al alimentării cu agent termic. Totul pare că s-ar fi întâmplat odată cu dispariția CET Titan, ce aparținea de Ministerul Economiei, în anul 2012. Mai mult decât atât, potrivit sursei citate anterior, pe toată durata reviziilor la CET Sud, alimentarea cu apă caldă din cele două sectoare se face din CET Progresu.

Lucrări ale Termoenergetica, pe raza Sectoarelor 2 și 3

În cursul zilei de vineri, Alexandru Burghiu a oferit mai multe detalii cu privire la lipsa apei calde din anumite zone ale Capitalei. Motivul pentru care bucureștenii au avut parte de întreruperi se pare că au fost lucrările.

„Vorbim de lucrări care nu s-au mai făcut niciodată în ultimii 30 de ani. Înțelegem foarte bine aceste neajunsuri ale cetățenilor, însă trebuie să fie informați și să știe că nu există nicio posibilitate tehnică de a înlocui această țeavă – pentru că suntem în situația asta, pentru că nu s-a înlocuit în ultimii ani – fără să existe neplăceri. Există variante de alimentare a unor zone, așa cum au fost proiectate, însă din păcate nu mai avem aceste CET-uri să existe o a doua variantă și foarte multe din celelalte bretele, așa cum se numesc în limbaj tehnic, în ultimii zeci de ani au fost închise tocmai pentru că nu s-a putut lucra”, a explicat el.

„nu s-a putut lucra pentru că se creau neplăceri. S-a preferat să se meargă pe principiul lasă că merge și așa, până am ajuns în aceste momente în care nu avem ce să facem decât să înlocuim. Situația a degenerat, putem spune, vineri, când foarte mare parte din raza sectoarelor 2 și 3 a fost afectată tocmai pentru că s-a lucrat. Am înlocuit și am pus în funcțiune o astfel de bretea, la care făceam referire anterior. Ca titlu informativ, undeva la 35%, 40% din aceste bretele, respectiv posibilități secundare de a alimenta o anumită zonă, au dispărut, nu mai sunt în folosință. Suntem obligați să le refacem, pentru a suplini lipsa acestor CET-uri. Vineri, așa cum v-am spus, am început o lucrare care a ținut până sâmbătă după-amiaza, am început această încărcare, dar ea a presupus oprirea magistralei. Efectul îl știți cu toții, sectorul 3 nu a mai fost alimentat”, a adăugat acesta.