Femeia care a bătut-o pe designerița Cristian Joia, într-un supermarket din București, a fost arestată marți. Decizia judecătorilor nu este definitivă, dar este executorie.

Agresoare se numește Ștefania Andrei, are 34 de ani și a fost dusă la audieri, luni. Ea și-a petrecut noaptea în arestul Secției 14 poliție, după ce a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Ulterior a ajuns în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Bătăușa este reținută sub acuzația de loviri și alte violențe. Poliţiştii au intrat în posesia imaginilor de pe camerele de supraveghere ale magazinului.

Cristina Joia, una dintre vedetele emisiunii 'Visuri la cheie' de la Pro TV, s-a ales cu piramida nazală spartă, în urma unei lovituri puternice aplicate, într-un magazin din sectorul 4.

Filmul atacului asupra Cristinei Joia

Femeie careia ii reprosase ca a blocat cu masina o trecere de pietoni, dar si parcarea magazinului, s-a napustit asupra realizatoarei aflata la cumparaturi, pe care a lovit-o in plina figura cu un obiect tare, zdrobindu-i nasul si provocandu-i o rana de cativa centimetri. Victima a ajuns direct la spital, unde a fost operată imediat.

„M-am îndreptat către magazin și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină, și am întrebat-o dacă e mașina ei și mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce că ce mă intereseza pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele și când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față”, a povestit Cristina Joia, pentru Pro TV.

Toată scena s-a derulat sub privirile angajatelor magazinului. Însă nimeni nu a sărit să o oprească pe agresoare. Lovitura a fost atât de puternică, încât Cristina Joia a căzut la pământ, plină de sânge și cu nasul zdrobit. Atacul a fost surprins și de câteva camere de supraveghere.

„M-am trezit cu un pumn în față, a fost incredibil de puternică lovitura, pe moment nu mi-am dat seama că ea avea ceva ascuțit la mână și am căzut jos. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, eram pe podea, oamenii din jur se uitau, nimeni nu avea nicio reactie, nimeni nu suna la politie sau SMURD, ea a fugit, a zis ceva cand a fugit, mi-era foarte rău deja. O singura fetita s-a aplecat sa imi dea un servetel. Casiera - am imaginea asta, nu-mi iese din minte - casiera continua sa puna produse ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic”, a continuat ea.

În ce stare este vedeta, după evenimentul neplăcut

Cristina Joia a fost internată de urgență la Spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operată la nas. În magazin, ar fi trebuit să fie prezent și un agent de pază, doar că în acel moment acesta nu se afla în clădire. În funcție de numărul de zile de îngrijire medicală de care va avea nevoie vedeta, va fi făcută și încadrarea juridică a faptei. Suspecta riscă până la zece ani de închisoare.