Furtună de praf pe Autostrada Soarelui din cauza vântului puternic (VIDEO)

O furtună de praf a îngreunat circulaţia pe autostrada A2. Sâmbătă, pe autostrada Bucureşti-Constanţa pe tronsonul kilometric 125 – 130 (loc. Ștefan cel Mare, județul Călărași), dar și în zona kilometrului 144 (loc. Fetești, județul Ialomița) se circulă cu dificultate din cauza vizibilităţii reduse, potrivit Centrul Infotrafic.

”Vântul puternic afectează circulaţia autovehiculelor pe autostrada A2, Bucureşti-Constanţa, vizibilitatea este redusă chiar sub 100m . A fost o furtună de praf pentru aproximativ 2 ore, scăzând şi mai mult vizibilitatea. La aceasta oră (18:00) se circulă şi în condiţiile unui carosabil umed pe majoritatea arterelor rutiere din ţară, plouând torenţial pe drumul naţional DN1-DN7 şi autostrada A1, Sibiu-Deva. Vântul puternic afectează sâmbătă circulaţia pe două tronsoane ale autostrăzii A2, furtuna de praf făcând ca vizibilitatea să fie scăzută”, a declarat Alexandru Andronache, subinspector Centrul Infotrafic.

Poliţiştii recomandă conducătorilor auto să-şi sporească prudenţa pe toată durata deplasării, dar mai ales la ieşirile din tronsoanele împădurite, la intrările şi ieşirile de pe poduri sau la încrucişările cu autovehiculele cu gabarit mare şi să crească distanţa de siguranţă între vehicule.

Rafalele de vânt laterale modifică ţinuta de drum a maşinilor, cu atât mai mult cu cât viteza cu care se circulă este mai mare.

