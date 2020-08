Imagini de coșmar în subsolul Clinicii de Neurologie a Spitalului Județean din Cluj-Napoca: șobolani și gunoaie (VIDEO)

Mizerie inimaginabilă în subsolul Clinicii de Neurologie a Spitalului Județean din Cluj-Napoca. Pe data de 5 august, deputatul USR Emanuel Ungureanu a filmat interiorul subsolului și a publicat clipul video pe Facebook. Cu ușurință, se pot observa saltele, obiecte de mobilier rupte și multă, multă mizerie. Ba chiar asistenta din imagini spune că a văzut și șobolani, iar cireașa de pe tort o constituie câinele, care dormea liniștit la intrarea în secția de Neurologie.

„ȘOBOLANII!

ATENȚIE! Video interzis cardiacilor!

Clinica de Neurologie a Spitalului Județean Cluj-Napoca, 5 august, ora 17.30.

La intrare, un câine vagabond, în subsolul infect colcăie ȘOBOLANII.

Tot acolo, a primit spațiu de depozitare o firmă de curățenie care are grijă inclusiv de secția de Neurochirurgie a celebrului medic Ștefan Florian.

Vă imaginați ce curățenie se face în pavilioanele 1, 5 și 7 cu instrumente de curățenie care sunt depozitate în subsolul cu șobolani?”, a scris Ungureanu pe pagina sa de Facebook.

Deputatul USR aruncă vina asupra managerului Petru Șușca.

Conducerea spitalului spune că în subsol se face curățenie zi de zi, însă nu se pot arunca obiectele depozitate acolo, deoarece sunt trecute pe inventar. ”Din păcate, avem mari probleme cu spațiile de depozitare în cazul spitalului, la un moment dat chiar am dorit să construiesc o clădire unde să avem o magazie, o farmacie, iar cei de la Monumente nu au fost de acord. În această situație, ele au fost depozitate într-un demisol, urmează să fie casate și după duse la groapa de gunoi”, a declarat Petru Șușca, managerul spitalului pentru ziarul Libertatea.

Petru Șușca a mai afirmat că s-au renovat multe secții în ultima vreme și nu au avut unde să depoziteze mobilierul. „Se lucrează la Psihiatrie, la Neurologie și sunt saltele care au fost scoase și urmează să fie casate. Am cumpărat peste 300 de paturi în acest an și am început să înlocuim paturi și mobilier. Până când vor fi casate, ele sunt depozitate într-un demisol dintr-un pavilion în care sunt spații administrative, doar la parter e o zonă de ambulatoriu, în rest sunt spații administrative. Acolo avem un proiect pentru a schimba canalizarea, să schimbăm rețeaua de apă și să începem și să asfaltăm. Toate astea se fac etapizat, avem 30 de clădiri în administrare. Sunt mai multe secții care necesită renovare”, a explicat managerul pentru sursa citată mai sus.

