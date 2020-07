Familia de lebede pare să viețuiască de câțiva ani pe apa din Jiu. Anul acesta însă soarta nu a ținut deloc cu cele două necuvântătoare și puii lor. Viitura care a venit în urmă cu câteva săptămâni a distrus mediul liniștit și frumos în care trăiau toți cei șapte. Astfel, în urma fenomenelor meteorologice, doar unul dintre cei cinci pui ai celor două lebede a supraviețuit, și ar fi primit îngrijire într-un cabine veterinar din Târgu – Jiu.

Familia de lebede s-a refugiat, în urmă cu câțiva ani, în zona Insulița din Târgu Jiu, povestește pe Facebook Claudiu Fiu, vicepreşedintele Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Gorj. Acesta a monitorizat activitatea păsărilor de pe râu timp de mai mulți ani și a explicat pe rețeaua de socializare și ce s-a întâmplat cu ele în ultimul timp.

Lebedele din zona Insulița erau dintre atracțiile orașului, atât pentru localnici cât și pentru cei care vizitau pentru prima dată localitatea. Familia formată din cele două păsări a adus de-a lungul anilor, 8 generații de pui pe lacul de acumulare al râului Jiu. Unoeri au avut generații cu câte sapte pui, în alți ani doar câte patru pui, însă au continuat să își ducă traiul pe râul din Gorj, liniștite.

Trauma prin care a trecut familia de lebe de pe Jiu

În primăvara acestui an, familia de lebede a adus pe lume șase pui, ulterior rămânând doar cinci. La finalul lunii iunie, odată cu viitura de pe râul Jiu însă și viața lor a fost puternic afectată. Astfel că s-a recurs la stoparea debitului prin golirea barajului de la Târgu Jiu.

În noaptea respectivă, familia de lebede a fost prinsă, într-un fel pe care Claudiu Fiu nu și-l poate explica, în spărgătoarele de valuri ale barajului. Lebedele adulte au zburat peste zona de imapct, însă mama lebădă a rămas fără un picior, explică Fiu în postarea de pe social media. Puii și-au pierdut viața în urma accidentului, doar unul dintre cei cinci fiind în continuare în viață. În prezent el ar fi îngrijit la o clinică veterinară din Sibiu.

După trauma suferită, familia de lebede s-a întors în zona Insulița, acolo unde au și refăcut cuibul pe care îl au de mai mulți ani.

„Povestea lebedelor din zona Insulita Târgu jiu.Foarte multă lume se intreaba ce s-a întâmplat cu celebra familie de lebede.Poveste lunga si foarte tristă. La Târgu jiu in zona Insulitei o familie de lebede a găsit locul ideal de-asi intemeia o familie .Opt generații de pui au fost atent monitorizate de către Ajvps-gorj. Au fost ani si cu șapte boboci si cu patru.Au fost ani când parte din boboci,imediat după ce au invatat sa zboare,au murit electrocutatii in linile de înaltă tensiune care traversează lacul.Lebedele adulte au continuat cu perseverență si nu au cedat,au scos generație după generație.

Am aliniat o serie de fotografii ,o cronologie a faptelor si evenimentelor din vara asta.In perioada sărbătorilor pascale 2020,lebedele au scos șase bobocei.Dupa cateva zile au rămas cinci,acești cinci pui au trecut printr-un moment tragic.Viitura de la sfârșitul lunii iunie,când apele Jiului au pus în pericol si chiar au inundat zone întinse din Hunedoara si Gorj au condus la o manevra de stopare a debitului prin golirea barajului de la Târgu jiu.Familia de lebede a rămas practic pe nămol in mijlocul albiei.Nu era o problemă pentru ele,lebedele adulte mai trecusera prin astfel de situații,dar in noapte respectivă ceva inexplicabil le-a făcut să intre pe zona de curgere a Jiului...au fost prinse în spargatoarele de valuri ale barajului si au suferit o serie de traume.Astfel doi pui au murit pe loc si trei au fost răniți grav.Lebedele adulte au deschis aripile si au planat peste zona de impact....Au scăpat cu viață.Mama lebada rămas fără un picior,piciorul stang...puii au fost practic decimati de forta apei.Cei trei pui raniti au ajuns în aval cu cca 500 m de baraj si au rămas pe mal.Dintre cei trei doi au murit ulterior,unul in drum spre o clinică de specialitate din Sibiu si unul chiar in bratele noastre.Scena nu poate fi descrisă în cuvinte si nici empatia fata de pui a părinților.Unul din pui ,ultimul, traieste.Este la Sibiu ingrijit foarte bine are o aripă ruptă și sunt șanse minime să mai poată zbura,însă acolo sunt si alte lebede rănite si se poate inmulti...Este pe mâini bune. In acest moment ,lebedele adulte se află in zona Insulitei.Lebada mama ,deși nu are un picior a intrat iar pe cuibar,si-a revenit!Au reconstruit cuibarul si se pare ca pregătesc o nouă generație de pui.Sper sa fie cu noroc. Asta este situatia,o tragedie imensă, o pierdere imensă”, a scris Claudiu Fiu, vicepreşedintele AJVPS, Gorj pe contul de Facebook.