Imagini greu de privit în București. Un sofer a lovit cu mașina, în mod intenționat, un cărucior în care se afla un copil. Bărbatul a fost reținut de polițiști (VIDEO)

Imagini de-a dreptul socante in Capitală! Un şofer a dat intenţionat cu masina peste un carucior in care se afla un bebelus. Totul ar fi pornit de la un conflict cu tatal copilului. Si mai grav este ca individul nu a dat niciun semn ca ar avea vreo remuscare pentru fapta comisa. Bărbatul a fost, ulterior, reținut de polițiști.

Conducătorul auto a fost filmat în timp ce lovea, cu intenție un cărucior pentru copii. Polițiștii au demarat cercetările după ce vineri dimineață au primit o sesizare la 112 cu privire la incident.

„Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la omor, cu inculpatul în stare de reţinere”, a informat Biroul de presă al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti, potrivit Agerpres.

Vineri, DGPMB a anunțat că au fost sesizați printr-un apel la 112 de o persoană care a reclamat faptul că a fost lovită cu intenție, atât ea cât și copilul aflat în cărucior. „Astăzi, în jurul orei 10,40, prin apel 112, o persoană a sesizat că a fost lovită cu intenţie, ea şi copilul aflat în cărucior, de un conducător auto. Secţia 25 Poliţie a efectuat primele verificări pentru identificarea şi depistarea conducătorului auto”, a precizat DGPMB.

