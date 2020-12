Imagini noi în cazul tinerei agresate de paznicii unui magazin, după ce ar fi încercat să sustragă câteva produse (VIDEO)

Au apărut noi imagini în cazul tinerei care acuză că a fost agresată de paznicii unui magazin din Brașov. Tânără a reclamat faptul că a fost bătută de paznici, care suspectau că a furat.

Imaginile suprinse de camerele de supraveghere ale hypermarketului prezintă atât momentul în care se presupune că fata a furat, cât și conflictul ce a urmat apoi între aceasta și un agent de pază.

Filmarea demonstrează că fata este ținută într-o cameră mai mult de 10 minute, iar rucsacul acesteia este verificat minuțios de doi pasnici. La un moment dat apare un al treilea care o îmbrâncește de mai multe ori și o lovește cu mâna și piciorul.

Incidentul a avut loc pe 1 decembrie în Carrefour Brașov. Fata de doar 18 ani a fost acuzată că a furat trei prosoape și un ceas de perete, în valoare de 77 de lei. Paznicii au suprins-o pe camere și au decis să îi dea o lecție.

În primele imagini se poate observa că fata își ține un ghiozdan în coșul de cumpărături și se uită la anumite produse, pe care le ia de pe raft și le pune în coș, nefiind foarte clar dacă în ghiozdan sau lângă.

În al doilea clip, filmat într-o încăpere a hipermarketului, se vede cum un bărbat într-o geacă de culoare gri și cu o căciulă pe cap are o dispută cu fata, pe care o bruschează atunci când aceasta se ridică în picioare. Fata se așează pe bancă și îl lovește cu piciorul, iar bărbatul ripostează cu aceeași măsură, la care mai adaugă și un pumn în față.

