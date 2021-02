INFOTRAFIC: Circulație rutieră restricționată temporar pe patru drumuri județene, din cauza condițiilor meteo extreme

Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române informează că vineri dimineață, în ciuda condițiilor de iarnă, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită.

Pe principalele artere rutiere, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, DN 1 București – Brașov, ninge, fără depunere de zăpadă, carosabilul fiind umed.

Traficul este oprit temporar pe patru drumuri județene din județele Alba (DJ 142L, localitatea Mihalț), Arad (DJ 793 Dieci – Revetiș) și Botoșani (DJ 294 Dângeni – Ungureni, DJ 293 Dumeni – Havârna), din cauza zăpezii viscolite.

Având în vedere condițiile meteo, șoferii sunt sfătuiți să se informeze cu privire la starea traseului pe care urmează să îl parcurgă înainte de a porni la drum, să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi geamurilor laterale, să adapteze viteza la condițiile carosabilului, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță.

Totodată, este obligatoriu ca autovehiculele să fie echipate cu anvelope de iarnă, din cauza carosabilului acoperit cu polei, gheață sau zăpadă.

