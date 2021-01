Interlopul care a lovit cu mașina căruciorul în care se afla un bebeluș a fost arestat. Bărbatul este acuzat de tentativă de omor (VIDEO)

Decizie de ultima oră a Instanței. Interlopul care a lovit intenționat cu mașînă căruciorul in care se află un bebeluș a fost arestat. Individul, care a provocat incidentul șocant din Capitală, este acuzat de tentativă de omor.

Interlopul Florin Bloju își va petrece următoarele 30 de zile în arest după ce a intrat intenționat cu mașînă în căruciorul in care se află un bebeluș. Bărbatul a fost reținut vineri seară pentru tentativă de omor, iar ulterior magistrații Tribunalului București au decis arestarea preventivă a acestuia.

Incidentul s-a petrecut în cartierul Drumul Taberei. Tatăl bebelușului i-a reproșat lui Bloju că ocupă trotuarul cu mașînă. Acesta s-a enervat, a urcat la volan și a intrat cu bolidul în caruciorcul in care se află bebelușul.

Bloju nu este la primul incident de acest fel. În urmă cu câțiva ani, interlopul l-ar fi lovit intenționat cu mașină pe fostul luptător basarabean, Tolea Ciumac. Potrivit unor surse judiciare, Bloju ar fi unul dintre capii rețelelor de hoți de mașini din Capitală și că ar fi avut legături cu un fost polițist de la Brigada Rutieră a Capitalei.

