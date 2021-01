ÎPS Teodosie nu se vaccinează împotriva noului coronavirus: Rugăciunea vindecă mai mult decât vaccinul

Chiar dacă a acceptat să le predice enoriașilor săi despre beneficiile vaccinului anti-COVID-19, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului face un pas înapoi când vine vorba de propria vaccinare. Înaltpreasfinţitul spune că suferă de anumite alergii, motiv pentru care refuză să se imunizeze, potrivit observatornews.ro.

"Eu deocmadată nu mă vaccinez pentru că am alergie. Deocamdată nu am nevoie. Noi nu suntem vectori de transmitere a vaccinului. Noi suntem transmiţători şi ne pare rău că am fost puşi în situaţia asta să transmitem un adevăr revelat aboslut, pe când medicamentele sunt relative", a declarat ÎPS Teodosie.

Arhiepiscopul Tomisiului crede că rugăciunea vindecă mai mult decât vaccinul



Părintele continuă să creadă că ajutorul divin este mult mai eficient decât vaccinarea.

"Noi nu le spunem să nu se vaccineze. Să știți că rugăciunea vindecă mai mult decât vaccinul. Fiecare să ia sfat de la medic. Eu nu sunt medic. Ceea ce recomand cu hotărâre sunt recomandările de la Dumnezeu"

Chiar dacă a sfidat regulile sanitare impuse de autorități, Arhiepiscopul Tomisiului s-a ales şi cu o plângere penală doar pentru slujba de Bobotează, unde oamenii s-au înghesuit la primit ageasmă, fără să respecte măsurile de protecţie şi distanţare. În repetate rânduri a îndemnat oamenii să vină la biserică, a refuzat să poarte mască și a continuat să împărtăşească toţi credincioşii cu aceeaşi linguriţă.

BOR, implicată activ în campania de vaccinare

Biserica Ortodoxă Română (BOR) a anunțat oficial, prin intermediul purtătorului de cuvânt, Vasile Bănescu, faptul că se va implica activ în campania de informare pentru vaccinare.

Astfel, în biserici vor fi distribuite pliante informative, iar credincioșii își vor putea clarifica anumite aspecte considerate controversate.

Biserica Ortodoxă Română va distribui materiale informative despre vaccinare, printr-o broșură intitulată „Vaccinarea împotriva COVID-19 în România, gratuită, voluntară, sigură„, potrivit unui anunț anterior al Preafericitului Daniel, Patriarhul României.