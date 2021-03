Kaufland aduce o schimbare majoră, cu care se vor "ciocni" toţi clienţii din România

Kaufland, unul dintre cei mai importanţi retaileri din România, aduce o schimbare majoră în magazinele sale. Toţi clienţii o vor observa.

Reprezentanţii supermarketului au decis să schimbe bonurile fiscale pe care le emit la casele de marcat pentru clientii care îşi fac cumpărăturile în magazinele sale, astfel că de acum încolo veti vedea bonurile albastre care sunt prezentate mai jos.

De ce bonuri albastre?

Kaufland spune ca aceste noi bonuri albastre sunt gandite pentru a fi prietenoaste cu mediul inconjurator, totul facand parte din campania marelui lant de hypermarket-uri pentru protejarea planetei, conform idevice.ro. Clientii vor vedea doar alta culoare pentru bonuri atunci cand isi fac cumparaturile in magazinele celor de la Kaufland, insa per total campania are menirea de a reduce consumul de hartie prin utilizarea materialelor reciclabile pentru bonuri.

Kaufland a mai precizat că această modifcare privind emiterea bonurilor fiscale va fi făcută treptat în magazinele sale din toată ţara, probabil pe măsură ce se vor epuiza stocurile de bonuri albe.