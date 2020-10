Kaufland are o atenţionare de ultimă oră pentru toţi clienţii, în contextul pandemiei

Kaufland a venit cu o precizare importantă pentru toţi clienţii, în contexul pandemiei provocate de COVID-19. Reprezentanţii retailer-ului german le-au recomandat oamenilor să utilizeze cardul digital de pe telefon dezvoltat de supermarket, astfel încât contactul fizic cu angajaţii să fie cât mai mic.

Kaufland Card Digital poate fi scanat fără ajutorul angajaţilor

Cei de la Kaufland ii atentioneaza pe clientii din toata Romania ca al lor Kaufland Card Digital poate fi scanat in siguranta la case doar de catre ei, fără ca vreo alta persoana să-l atingă. Kaufland ofera posibilitatea de a face aceste carduri digitale care sunt stocate intr-o aplicatie oferita clientilor, astfel ca ele sunt disponibile in format digital, doar pe telefon, fara a exista un card fizic efectiv.

Kaufland are certificare pentru măsurile de siguranţă

Kaufland incearca de cateva zile sa ii convinga pe clientii sai din toata Romania de faptul ca in magazinele sale din toata tara isi pot face cumparaturile in deplina siguranta, obtinand si o certificare speciala in acest sens, conform idevice.ro. Kaufland, la fel ca si Carrefour, sunt certificate de catre companii internationale ca avand implementate masurile de siguranta potrivite pentru a-si proteja atat clientii, cat si angajatii, impotriva infectarii cu noul Coronavirus in acest moment.

BOMBĂ în showbiz! George Burcea și Viviana Sposub au anunțat că vor fi ...

Kaufland impune respectarea măsurilor

Reprezentanţii retailer-ului şi-au luat angajamentul că vor ajuta clienţii să respecte măsurile anti COVID-19. De xemplu, se vor asigura că oamenii, la intrarea în magazne, vor purta măşti de protecţie, corect aşezate, care să acopre şi gura, şi nasul. Kaufland impune respectarea masurilor de protectie impotriva Coronavirus in toate magazinele sale, si asa a reusit sa obtina certificari pentru siguranta pe care le-o ofera oamenilor care merg la cumparaturi.