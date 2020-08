Kaufland are o surpriză pentru clienţi în fiecare zi, la ora 12.00

Kaufland Romania, unul dintre cei mai mari retaileri din ţara noastră, a pregătit o surpriză pentru clienţi, un beneficiu de care oamenii care-i calcă pragul pot profita în fiecare zi, de la ora 12.00.

Ofertele sunt valabile în baza cardului de fidelitate

Kaufland le ofera clientilor din toata Romania posibilitatea de a beneficia de reduceri speciale in baza acestui card de fidelitate pe care-l ofera in momentul de fata. In fiecare zi la ora 12:00, cei de la Kaufland anunta care sunt reducerile speciale de care beneficiaza clientii sai in magazine timp de doar o zi, si numai in baza acestui card de fidelitate, care poate fi emis la oricare dintre punctele de informatii care exista in oricare dintre magazine, scrie idevice.ro.

Anumite promoţii sunt valabile doar 24 de ore

Kaufland ofera aceste promotii timp de doar o singura zi in toate magazinele sale, astfel ca nu puteti beneficia de o perioada mai lunga de tip, deci trebuie sa va grabiti, si sa cumparati ce va interseaza. Este, de altfel, si normal ca lucrurile sa stea asa, Kaufland avand promotii speciale pe care le ofera pentru clienti doar in aceste cazuri pentru a-i convinge sa-si faca in fiecare zi cumparaturile din magazinele sale, dar trebuie sa fiti atenti la oferte.