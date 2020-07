Kaufland are un anunţ important pentru toţi românii care-i calcă pragul

Kaufland Romania este unul dintre cele mai căutate supermarketuri. Retailerul german şi-a obşnuit clienţii să ofere, zilnic sau săptămânal, reduceri la cât mai multe produse.

Kaufland a publicat catalogul pentru 29 iulie – 4 august

Kaufland a decisa sa publice noul catalog cu oferte pentru perioada 29 iulie – 4 august pentru a le oferi clientilor din Romania posibilitatea de a afla din timp ceea ce vor putea cumpara din magazinele din toata tara. Kaufland are obiceiul de a isi anunta din timp clientii cu privire la noutatile importante care ajung in toate magazinele sale, in materie de promotii, astfel ca tot cee ce vedeti mai jos reprezinta ceea ce veti putea cumpara in urmatoarele zile, conform idevice.ro.

Câte produse sunt listate în acest catalog?

Kaufland listeaza in catalogul sau foarte multe produse interesante, peste 100 la numar. Promotiile pe care cei de la Kaufland le vor avea disponibile incepand cu 29 iulie sunt prezente acolo si, daca erati in dubii cu privire la ceea ce ati putea cumpara la pret redus din supremarketurile Kaufland, ei bine lucrurile devin mult mai simple multumita catalogului.