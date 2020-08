Kaufland vine cu o surpriză gratis şi foarte utilă pentru toţi clienţii

Kaufland este unul dintre cei mai mari jucători de piaţa de retail din Romania. Acum, gigantul originar dn Germania vine cu o surpriză pentru toţi clienţii.

Au lansat o aplicaţie foarte utilă

Kaufland a facut o schimbare extrem de mare in magazinele sale din Romania, marele lant de hypermarket-uri incercand sa le ofere clientilor ceva ce nu credeau ca vor avea prea curand. Mai exact, cei de la Kaufland au lansat o aplicatie speciala pentru clientii din Romania care ofera posibilitatea de a scana produsele cumparate chiar in momentul in care le punem in cos pentru a evita statul la casa pentru a plati pentru fiecare produs in parte. Kaufland a lansat aplicatia Scan & Pay atat pentru iPhone, cat si pentru Android, informează idevice.ro.

Cum funcţionează scanarea?

Kaufland a lansat o aplicatie care se numeste Scan & Pay, ea fiind disponibila de ceva vreme pentru clientii din Romania, insa deocamdata in doar cateva dintre magazinele sale din tara. Kaufland a creat si o casa speciala la care poate fi folosita aceasta aplicatie pentru a plati produsele scanate, iar asa clientii evita statul la coada la casele normale, reusind sa-si faca mult mai rapid cumparaturile in momentul in care viziteaza magazinele lantului. Kaufland le cere clientilor sa se si logheze la retelele sale WiFi din magazine pentru a putea face procedura de scanare a produselor folosind aceasta aplicatie, deci nu trebuie să vă activaţi datele mobile pentru asta.