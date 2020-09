Klaus Iohannis, despre promulgarea majorării pensiilor cu 40%: „Va trebui să așteptăm un moment prielnic"

Parlamentul a votat în această săptămână majorarea pensiilor cu 40%. Întrebat dacă va promulga legea, Klaus Iohannis a declarat că nu este momentul oportun pentru o astfel de măsură.

„Este o chestiune pe care am mai discutat-o și sigur o s-o mai discută. Este de dorit să crească pensiile și salariile profesorilor sau să primească un bonus. Și eu mi le doresc, și Guvernul, iar primii pași s-au făcut, pensiile au fost crescute cu 14%, alocațiile cu 20%. Chiar dacă ne dorim mai mult, trebuie să ținem cont de context, suntem în pandemie, în criză economică, iar bugetul de stat este sub presiuni uriașe", a declarat Klaus Iohannis în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri seara.

Klaus Iohannis: „Nu s-a vehiculat o colaborare cu FMI"

Legea majorării pensiilor nu are șanse, în opinia lui Klaus Iohannis.

„Ceea ce ieri a votat o majoritate a unui PSD iresposanbil a împovărat bugetul cu 6% din PIB. Acest spațiu nu există. Va trebui să luăm bani din altă parte pentru a da bani în această zonă.

Așadar, chiar dacă ne dorim ca aceste creșteri să intre în vigoare, trebuie să așteptăm momentul prielnic, care din păcate, acum nu este", mai a declarat Iohannis.

Întrebat dacă Guvernul are în vedere un împrumut de la FMI pentru majorarea pensiilor, preșdintele a răspuns: „Vrem să evitam creșterea taxelor și impozitelor, vrem să avem o creștere economică serioasă, sustenabilă, pentru a veni cu creșteri pe salarii și pensii. Nu s-a vehiculat o colaborare cu FMI".