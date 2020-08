Margarina, mezelurile și produsele de patiserie ar trebui să fie mai sănătoase pe viitor. Legea care îi obligă pe producători să reducă din conținutul de grăsimi nesănătoase, de tip trans, a fost promulgată. Acum, producătorii au șase luni la dispoziție pentru a căuta înlocuitori pentru acizii din rețetele folosite.

Deși producătorii erau obligați să listeze pe eticheta produselor valoarea acizilor grași, problema rămăsese însă pentru produsele fără etichetă. Aici se încadrează produsele de patiserie, cele de tip fas – food, pregătite în ulei refolosit sau pentru prăjiturile la care producătorii foloseau margarină cu acizii de tip trans.

Neutriționoștii sunt de părere că legea este una benefică. Rezultatele ei se vor vedea în costurile mai reduse cu cheltuielile pentru însănătoșirea românilor, sau în reducerea unor boli precum dibaetul, bolile cardio – vasculare, afecțiunile hepatice sau chiar obsezitatea.

Nutriționistul Constantin Mărgărit, a explicat la B1 TV faptul că „există alternative, probabil puțin mai scumpe, dar se poate face tranziția fără probleme. Cred că este un pas important și cred că vom mânca ceva mai sănătos sau ceva mai puțin dăunător. Este un pas bun, mai bine mai târziu decât niciodată! Rămân mulți alți pași de făcut, dar iată că avem în sfârșit o lege care să ne protejeze și pe noi, pentru că aceste grăsimit nesănătoase ajunseseră să se ascundă în foarte multe alimente procesate, produse de patiserie, diverse produse lactate”.

Alimentele ultraprocesate sau dezinteresul pentru conținutul produselor pe care le consumăm vin cu urmări grave. Organizația Mondială a Sănătății recunoștea că obsezitatea are o pondere egală sau mai mare comparativ cu malnutriția sau cu bolile infecțioase.

Mai mult decât atât, reprezentanții OMS susține că în lipsa unor măsuri drastice de prevenție sau a unor tratamente, până în anul 2025 peste 50% din populația lumii va fi obeză. Potrivit unui studiu, țara noastră se află pe locul doi în Europa la obezitate în rândul copiilor. Pe rafturile magazinelor produselor mai sănătoase, cu un conținut redus de grăzimi nesănătoase, vor ajunge abia în primăvara anului 2021. Producătorii au șase luni la dispoziție să înlocuiască acizii grași de tip trans din rețete sau pentru a le schimba.

