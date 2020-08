Este cea mai trendy păpuşă de pe piaţă, a câştigat numeroase distincţii internaţionale, are un marketing fabulos şi un preţ pe măsură. Însă noile date care ies la iveală despre unele versiuni ale păpuşii LOL au stârnit indignarea părinţilor din mai multe ţări şi au declanşat un adevărat scandal. Versiunile termosensibile ale jucăriei denotă cum o păpuşă bebeluş să se transforme într-o creatură sexy, cu lenjerie şi ciorapi de plasă, sau altă hidoşenie greu de definit. În România, blogăriţa Ioana Chicet-Macoveiciuc, aka Prinţesa Urbană, aduce în prim plan problematica acestor jucării.

Mamă a unei fetiţe ce deţine şapte păpuşi LOL, Ioana Chicet-Macoveiciuc a testat cum se transformă jucăriile atunci când intră în contact cu temperaturi scăzute. După ce a ţinut la congelator cinci minute una dintre păpuşi, s-a îngrozit. Noua versiune a păpuşii avea machiajul scurs, buze negre, ciorapi de plasă rupţi, un body negru parcă desprins din filmele xxx şi, în general, un look de groază.

“De ce este nevoie sau măcar amuzant ca niște păpuși adresate fetițelor de 3-7 ani să aibă păpuși care arată ca niște prostituate sau actrițe de firme porno sau ca femei care fac chestii sexi la ele în dormitor?” – se întreabă blogăriţa, asemenea altor părinţi uluiţi de ce se ascunde în spatele jucăriilor pe care le au copiii lor.



Ce sunt păpușile LOL și cum au devenit atât de populare

Păpușile LOL Surprise produse de compania americană MGA Entertainment și aduse în România de Noriel, sunt păpuși mici care vin învelite într-o minge de jucărie cu surpriză. Fiecare minge are straturi care conțin autocolante, mesaje secrete, accesorii asortate și, în cele din urmă, o păpușă. Practic nu știi ce păpușă ai până nu ajungi la ultimul strat. Păpușa ilustrată pe minge nu este aproape niciodată aceeași cu păpușa din interior. De asemenea, păpușile sunt lansate în serie, așa că nu fiecare păpușă este disponibilă tot timpul.

Această frenezie a surprizei este unul din elementele care fac copiii să fie atrași de jucăriile LOL.

LOL Surprise a primit multe premii internaționale de design și de business în ultimii ani, inclusiv echivalentul Oscarului pentru jucării și a fost cea mai vândută jucărie în multe topuri, luni la rând.

Denumirea LOL vine de Little Outrageous Littles, în traducere - micuțele scandaloase mici.

Scandal pe mai multe meridiane

Pe 12 august a izbucnit un scandal serios în SUA, urmat de altul în Australia, după ce două mame au postat clipuri pe Facebook în care arată cum se transformă aceste păpuși din bebelușe inocente în sexy dolls. Clipurile au ajuns imediat virale, au fost preluate de canale de TV și radio, mulți părinți s-au uitat mai bine la păpușile pe care le aveau copiii acasă, identificând aceste modele controversate. Pentru că nu știi ce cumperi și tocmai asta e partea mișto la ele, nu? - se mai arată în articolul de pe blogul printesaurbana.ro.

Câteva magazine din Australia au scos jucăriile LOL de la vânzare, în urma presiunii părinților și asociațiilor pentru protecția copiilor.Potrivit Dailymail, o mamă din Italia a confiscat un card al fiicei ei de patru ani, care arăta un personaj LOL de parcă ar fi fost ieșit dintr-un club BDSM….

Ce spune compania producătoare a păpușilor LOL

Referitor la păpușile LOL sexi când sunt puse la rece sau la cald, compania MGA Entertainment a dat acum câteva zile o declarație de presă în care mulțumește părinților că le-au semnalat aceste aspecte și promit că vor rezolva aceste probleme de design.

Ca politică generală a companiei, Isaac Larian, CEO și fondator al MGA Entertainment Inc., declara: Păpușile noastre LOL Surprise sunt o reprezentare creativă a incluziunii și diversității atât pentru fetițe cât și pentru băieți. Credem că, la fel ca oamenii reali, fiecare LOL Surprise! are caracteristicile sale distincte, inclusiv personalitate, stil și tonuri ale pielii.

Păpușile LOL Surprise! arată că fiecare este unic în felul său special și asta este OK.



Reacțiile părinților

Internaiții părinți au reacționat imediat la apariția articolului despre păpușile LOL. Iată câteva dintre opinii!

Parca sunt facute de un mastermind in manipulare. Combinatie intre bebelus cu adolescenta sexi si surpriza ca minunea de ou Kinder. EVIL.

"Cand a văzut soțul prima dată păpușile astea a zis ca sigur sunt făcute de un pedofil. Totuși le luăm in continuare, fetița le adoră, ar fi singura din grupul ei care nu are."

Anul trecut de Crăciun am văzut prima dată o astfel de jucărie, la fetița nașilor mei. Am rămas efectiv uimită de cât de scumpă e, cât plastic are și cât de urâțică e. M-a fascinat fascinația copilului pt jucărie, fix doar cât a desfăcut-o, apoi a aruncat-o cu alte jucării.

"Unele papusi sunt inspirate de diverse vedete. MJ, Madonna, Katy Perry etc. Si sunt surori, surori mici, animalute, fratiori si seria OMG. Plus mașini, case, cabane… un univers intreg. Fiica mea împlinește 12 ani si inca colectionam. Am si eu, ale mele."

Prostii. Avem peste 400. Altii au dublu, triplu, cvadruplu. Sunt dragalase. Dar cu succesul MGA, nu ma mir ca apar si asemenea invidii.

Sursa video: Facebook