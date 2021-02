Marian Godină, reacții adverse după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19. Simptomele l-au ținut treaz toată noaptea

Marian Godină a dezvoltat reacții adverse după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19. Polițistul a povestit, într-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook, că s-a imunizat miercuri dimineață, iar simptomele au început să apară noaptea.

Bărbatul s-a confruntat cu o senzație de frig, transpirație abundentă, dureri de cap, mușchi și articulații, care l-a ținut treaz până dimineață.

"Aseară m-am băgat în pat, bucuros că nu am niciun simptom după vaccinul pe care îl făcusem dimineață. Chiar înainte să ațipesc, am simțit că mi se face frig. Dar frig. Atât de frig că mi-am luat o bluză groasă și tot tremuram sub plapumă. Capul mă durea și el destul de tare, mușchii și articulațiile la fel. Până pe la 5 nu am reușit să dorm, iar de la 5 la 8 am dormit în reprize pentru că am schimbat vreo patru tricouri. Acum mă mai doare puțin capul, umărul cu vaccinul și cred că mai am puțină febră", a scris Godină pe Facebook.

Aproape 5000 de persoane au acuzat reacții adverse de la începutul campaniei de vaccinare

Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 ( CNCAV ) anunță că în ultimele 24 de ore, la nivel național au fost vaccinate 28.217 de persoane, astfel că numărul total al celor care au primit vaccinul anti-coronavirus în România se apropie de 855.097 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 193 de reacţii adverse, cele mai multe la vaccinul AstraZeneca - 142, 44 la cel de la Pfizer şi 7 la vaccinul Moderna.

"Menţionăm că 14 reacţii adverse sunt în curs de investigare", a arătat CNCAV.

De la debutul campaniei de vaccinare, 27 decembrie 2020, au fost imunizate 855.097 de persoane (243.544 de persoane cu o doză şi 611.553 de persoane cu două doze). De asemenea, au fost raportate 4.769 de reacții adverse.