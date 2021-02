Mărturia unui erou: Răzvan Lupu, fiul fostului fotbalist Dănuț Lupu, a salvat-o pe minora care s-a aruncat pe șinele de metrou

Momente emoționante pe peronul stației de metrou Dristor. Doi eroi i-au întins mâinile unei adolescente care s-a aruncat pe șinele de metrou, încercând să-și pună capăt zilelor.

Răzvan Lupu, fiul fostului fotbalist Dănuţ Lupu, şi Alexandra sunt doi oameni curajoși care s-au aflat la locul potrivit, în momentul potrivit și au salvat-o în ultima clipă.

”A văzut că metroul se apropie şi a sărit între șine. Am strigat la ea. Un alt domn a venit să mă ajute să o tragem. Mă bucur că şi ea, auzind că am strigat-o, a avut timp şi a venit către noi pentru că a fost… e puţin spus la limită. Doar văzându-ne că suntem acolo şi că i-am atras atenţia, într-un fel, din punctul meu de vedere, a realizat ce se întâmplă şi s-a răzgândit”, a declarat studenta Alexandra, potrivit libertatea.ro.

Dacă ar mai fi stat pe gânduri doar câteva fracțiuni de secundă, adolescenta de doar 14 ani ar fi fost spulberată de garnitura care tocmai intra în stație.

"Eu coboram şi am auzit-o ţipând. Iniţial, am crezut că a scăpat ceva. Am făcut doi paşi şi am văzut-o pe aia mică că se ridică în picioare. Când am văzut-o că se ridică în picioare, i-am zis: dă-mi mâna! Am tras-o cât am putut de tare. Am văzut puţin în dreapta metroul cum venea. A fost pur şi simplu instinct. Nimic altceva, a fost milisecunda aia când am reuşit să o trag şi a lovit-o metroul peste picior. Orice fracţiune de secundă a contat, mă bucur că am reuşit să o ajut", a povestit bărbatul.

După ce ea fost tras ea i-a rugat să o strângă în braţe, după ce le-a mărturisit că familia ei se destramă. Cei doi tineri au fost impresionați de povestea fetei și de starea în care se afla.

"Primele ei cuvinte au fost că nu o înţelege nimeni. Avea gol în ochi, efectiv gol în ochi. Era panicată, era într-o stare de şoc.Din câte am înţeles, sunt problemele din familie, uşoare traume, uşoare sechele legate de un divorţ al părinţilor", a povestit Răzvan Lupu.

Chiar dacă nu a fost rănită, minora rămâne în spital, sub supraveghere psihiatrică. Mama a vizitat-o, a vorbit cu medicii şi a fost de acord cu tratamentul pentru problemele pe care le manifestă fata, care este la a treia tentativă de suicid.

Fata a declarat că a fost abuzată fizic şi psihic de către tatăl ei, iar Protecţia Copilului a fost sesizată pentru a deschide o anchetă în familie.