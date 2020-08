Mărturia unui medic legist INML București: „Decedații COVID-19 arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea. Au două, trei caracteristici specifice”

Profesorul universitar Cristian Stan, medic primar legist la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici – București, a scris o carte despre descoperirile pe care le-a făcut la autopsii, care să servească ca ghid pentru practicieni. În cartea respectivă, numită „Cauzele morții în practica medicală”, Cristian Stan expune observațiile și concluziile a 25 de ani de experiență în medicina legală, în care a efectuat mii de expertize medico-legale și autopsii din care 5.000 au fost cazuri complexe.

Cei care au decedat de coronavirus au niște caracteristici specifice

Profesorul universitar Cristian Stan a efectuat, în ultimele luni și autopsii pe pacienții care au decedat din cauza coronavirusului.

Acesta susține că a realizat autopsii pe patru pacienți care fuseseră testați pozitivi, dar el este de părere că, în momentul decesului, ei sufereau de COVID-19, potrivit Libertatea.

„Trei autopsii au fost pe decedați confirmați prin test făcut în timpul spitalizării, iar 4 au avut test negativ, dar acesta, cred eu, a fost prelucrat prea devreme, la una, două săptămâni înainte să intervină moartea. Deci au fost suspecți la un moment dat și spitalul nu i-au retestat după primul rezultat negativ. Sunt însă sigur că toți au fost infectați cu noul coronavirus”, a declarat acesta pentru Libertatea.

Profesorul universitar Cristian Stan a afirmat că cei care au murit de coronavirus aveau niște caracteristi specifice, cum ar fi plămânii plini cu apă, vasele mici de sânge inflamate, existența multor trombi foarte mici în vase, în organe.

„În peste 25 de ani de carieră am văzut peste 20.000 de morți. Decedați din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii și expertize medico-legale. După o asemenea experiență îți formezi ochiul, îți dezvolți o anumită intuiție. Ca aspect macroscopic, decedații COVID arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea. Au două, trei caracteristici specifice. Plămânii sunt plini cu apă, vasele mici de sânge sunt inflamate, sunt foarte hidrofile și existența multor trombi foarte mici în vase, în organe. Microtrombozele pot fi de ordinul sutelor, fiind raportate cazuri în care acestea au fost colectate în filtrul pulmonar sau chiar au blocat aparatele de dializă la pacienți cu insuficiență renală”, a mai povestit acesta pentru sursa citată mai sus.

A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

Pandemia de coronavirus în România

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) anunță, joi, că în ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost confirmate 1.454 de noi cazuri de COVID-19, dintr-un total de 22.649 de teste efectuate în același interval. De asemenea, distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 571 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

53 de pacienți cu COVID-19 au decedat de miercuri până joi. În acest moment, la ATI sunt internate 478 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus și aflate în stare gravă. În contextul numărului mare de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat joi, că starea de urgență trebuie prelungită.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.437. Dintre acestea, 478 sunt internate la ATI.