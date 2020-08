Mărturie emoționantă al unui supraviețuitor al COVID-19: ”Am o fetiță de 14 ani și am crezut că n-o mai văd. Eram o legumă” (VIDEO)

Ministerul Afacerilor Interne a realizat un videoclip emoţionant în care prezintă poveştile mai multor români care au avut de suferit din cauza pandemiei de COVID-19. În clip apare un bărbat care s-a vindecat de coronavirus, dar şi o femeie al cărei soț a fost răpus de virus.

Tudor are 46 de ani şi a trecut prin spaima vieţii lui după ce a fost internat la ATI cu coronavirus. Din păcate, un coleg de salon al său nu a avut acelaşi noroc.

”Mi-a fost greu. Am o fetiță de 14 ani și am crezut că n-o mai văd. Când vezi că îți plânge copilul la telefon «tata, când vii acasă?» și tata nu putea să vină acasă... că eram legumă. Fără alte boli, mintea îmi spunea «ridică-te și fă ceva, du-te!", dar organismul nu mă ajuta cu nimic. (...) A fost un caz, o jumătate de oră a discutat cu nevasta la telefon și a pus mâna pe piept și a murit instantaneu”, a declarat bărbatul.

O altă victima a pandemiei a fost şi soţul Florentinei, o româncă de 54 de ani, care a rămas văduvă din cauza virusului SARS-CoV-2.

”Am chemat salvarea, a vrut să-și ia rucsacul cu care a fost la Olimpiada de Informatica pentru că era inspector de informatică, tableta, o carte, o iconiță, lucrușoarele lui de care nu se despărțea... Pentru prima dată l-am văzut tremurând”, a povestit femeia.Adevărul despre soţul Andreei Esca: De ce Alexandre Eram a făcut o formă GRAVĂ de COVID-19

Florentina povesteşte că nu şi-a mai văzut soţul după acel moment.

”A luptat foarte mult să trăiască, merita să trăiască, pentru că era un om puternic. Îmi spunea că nu-și mai poate controla corpul, că e din ce în ce mai rău. Eu îi sunt datoare soțului meu. Nu știm cât de ușor a luat virusul, nu știm de unde l-a contractat. Dar aș vrea să știe toată lumea că trebuie să se protejeze mai bine, să aibă grijă mai mult unii de alții”, a mai spus femeia.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.