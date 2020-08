Medic, impresii după o săptămână într-un spital suport COVID: „Boala asta nu e gripă! Am văzut cu ochii mei cum unii se zbat pentru o gura de aer”

După o săptămână într-un spital suport COVID, medicul Mirela Soare a scris impresiile sale despre boală. Cei pe care i-a tratat au avut forme ușoare, medii sau asimptomatice, dar chiar și așa specialistul a ținut să precizeze că această boală nu este o gripă. A văzut cu ochii ei cum oamenii se zbat pentru aer.

„IMPRESII DINTR-O SĂPTĂMÂNĂ COVID

Totul a început la o oră târzie din noapte când am aflat oficial că din cauza numărului mare de bolnavi din București, din acel moment spitalul nostru s-a transfornat in spital suport COVID.

Odată întoarsă din concediu, m-am alăturat echipei noastre de medici, care, sub îndrumarea unui medic Infectionist de la Spitalul Matei Bals, a lucrat de luni până duminica. Bolnavii internați au avut forme asimptomatice, forme ușoare cu sau fără factori de risc si forme medii cu sau fără factori de risc. Neavând secție ATI pregătită pentru a trata forne severe, nu am văzut și astfel de cazuri.

Acum, fiind în săptămâna de pauză, pot scrie câteva impresii.

Mai întâi, am aflat ce înseamnă ASIMPTOMATIC din punct de vedere al COVID ( Corona Virus Disease) :

1. Fara Simptome si cu Saturatia O2 normala plus 2 .Radiografie pulmonara normală plus 3. Probe inflamatorii in limite normale, PCR normal, limfocite in limite normale, lactat normal, Feritina in limite normale, Timp de PT normak, D dimeri normal, Nr trombocite normal, teste biologice de organ normale. Asta ca sa inteleaga toată lumea de ce asimptomaticii trebuie să stea 48 de ore in spital! E nevoie de acest bilanț, dupa care pot fi externati cu transport special acasa ptr izolare până la 14 zile.

Ca o paranteza ...vârsta nu conteaza! Am avut surpriza să conspectez dosarul unei paciente de 22 de ani, fără factori de risc, fără simptome ( tuse, junghi, dispnee), dar cu pneumonie bilaterală la radiografie! Deci, nu era asimptomatica ! Politista contact cu alt coleg pozitiv contact cu coleg confirnat CoViD si internat la

Bals.

Clinic, colegii medici internisti care fac si gărzi ( grele, majoritatea ambulanțelor vin in cursul nopții) , au observat ceea ce au raportat si colegii mei de peste hotare: starea clinica bună sau stabilă se degradeaza brusc si imprevizibil, sat scade de la 98 la 94 sau 93 la sută in timp scurt, necesitând oxigenoterapie. Si situatia acesta nu e rară! Si nu apare exclusiv la obezi sau la cei cu boli pulmonare preexistente!

Pentru că m-am oferit să fac eu toate anchetele epidemiologice preliminare ptr DSP ale pacienților internați,vă pot spune ceea ce am obsevat. Am optat si pentru aceasta activitate pe langa cele obișnuite, pentru ca era o oportunitate să trag propriile concluzii, neinfluentate de studii sau păreri mai mult sau mai puțin avizate din presă sau fb. Știți cum se spune: If life gives you lemons, then make a lemonade!

Anchetele se fac telefonic. Ca sa întelegeti organizatea: avem telefoane prin care in permanență pacientii sunt in contact direct cu medicii, 2 asistente si o infirmieră ptr fiecare aripă cu pacienti, care sunt in permanență echipate langa ei, cu schimb la 3 ore ( nu beau, nu mănâncă, nu se duc la toaleta in acest interval!) si comunica permanent telefonic verbal si prin poze ( EKG, constante, saturatii) cu medicii, iar medicii intra la vizita de doua ori pe zi in zona roșie, echipați, dar si oricând e necesar. In gardă medicul se echipeaza si dezechipeaza ori de câte ori e necesar. Emoțiile sunt la dezechipare, desigur.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

Deci, impresiile primei săptămâni ar fi:

1. Mai mult de 50 % din pacientii internați la noi au prezentat manifestări digestive la debut ( urmate sau nu de alte simptome), cel mai frecvent diaree. Asta m-a surprins! După cum știți definitiile de caz actuale sunt cu simptome respiratorii la adulți si simptome digestive doar la copii sub 16 ani! Poate că la noi e frecventă o alta tulpină?!Cred ca la un moment dat, dacă si alti colegi vor observa acest fapt, ar trebui revizuite definitiile de caz, nu de alta, dar unii pacienti aflați in aceasta situație, nestiind că boala se poate manifesta si așa, au fost la consulturi in clinici private si chiar la RMN, deci in perioada in care erau contagiosi!

Febra, insa ( daca e sa revenim la simptome), definita ca temperatură corporală peste 38 de grade, a fost raportata rar! Mai putin de o treime! Promit sa revin cu o statistică serioasa cand vom avea mai multe cazuri ( până in prezent am făcut 50 de anchete...53 poate)

2. Aproape jumătate dintre pacienti aveau vârste sub 40 de ani ( cel mai tânăr a fost un student de 19 ani).

3. Aproape jumătate din cei internați nu prezentau nici un factor de risc : obezitate, diabet zaharat, HTA sau alte boli cardiovasculare, boli pulmonare cronice, boli autoimune, boli renale, hepatice, imunodeficiente de vreun fel.

4.Ocupatiile pacientilor erau diverse, dar in proportii egale cu studii superioare si fără studii superioare. Doi pacienți erau soferi de taxi, unul cu BPOC si aproape permanent necesitând oxigen. Doua erau angajate ale unui camin de bătrâni , alta la DGASPC si fusese contact cu copii pozitivi., altcineva lucratoare in industria lactata la linia de fabricare a iaurtului la o firmă de renume, alta la o firma cunoscuta la linia de imbuteliere a apei minerale, un angajat al unui post TV...eu sper ca munca mea constiincioasa va avea un impact asupra anchetelor ulterioare minutioase ale DSP, acolo ajung fișele si ei trebuie să urmărească firul.

5.O alta intrebare in chestionar este :Ati călătorit undeva in ultimele 14 zile? , urmata de: Cu avionul? Cu microbuzul sau autobuzul? Poate vede si cineva de la DSP postarea mea. Trenul de ce nu apare??? Am avut eu inspiratia sa pun întrebarea: trei se deplasasera cu trenul cu doua -trei zile anterior debutului, de fapt o pacientă era deja bolnavă cand s-a intors cu trenul de la Costinești. De intrebat pe unde au călătorit! Am întrebat clar: la mare? La munte? La țară? Curios este ca românii nostri nu apreciază ca ieșirile la picnic sau la rude la țară sunt iesiri din București! Asa ca observatia mea ar fi ca, in ideea unei anchete corecte si complete, sa adaugati aceste întrebări! Ca de plimbat...au fost la Costinesti ( am notat motelul) la 2 Mai ( am notat pensiunea), vreo 2 pe Transfagarasan ( nu aveau legătură, am notat pensiunile), in comuna Ciorogarla, la Brașov, pe Valea Prahovei....se distreaza virusul peste tot...

Ah, si inca o intrebare de tot hazul: Ati fost in ultimele 14 zile in vreun târg sau piață de animale vii? Mda, până când o sa ajungă românii noștri să se inghesuie la piața de lilieci si pangolini, m-am limitat sa ii intreb dacă au fost intr-o piața gen Piața Obor in care toti vânzătorii se încăpățînează sa nu poarta măști si Politia se face că nu știe...

6. Intrucat exista intrebarea: in ultimele 14 zile ati vizitat vreo unitate sanitara? , am nuantat intrebarea: ati fost in consult la vreo clinica, policlinică sau CABINET STOMATOLOGIC? Nu de alta, dar am avut aceasta inspirație...si am descoperit ca doi fuseseră in toata acesta perioada la stomatolog, unul chiar bolnav fiind. Poate se va ține cont de sugestia mea.

In concluzie:

ATENTIE LA SIMPTOMELE DIGESTIVE, MAI ALES LA DIAREE!

Virusul e foarte răspândit in comunitate , asa ca PROTEJATI-VA! Masca, distanțare, igienă. Si ptr ca nu o dată la telefon mi s-au plâns ca nu au greșit cu nimic...masca la magazin sau la serviciu, distanțare....am intrat in detalii....mergea cu copiii in parc cu bicicleta, acolo socializau fără mască ....ca e aer liber nu??adica distanță un metru, râs,vorbit tare ...acum nu mai e nici o mirare ca in aer liber si zone aglomerate se poartă mască, nu?

Virusul NU IARTA NICI O VÂRSTĂ, nimeni nu e imun sau invincibil ( cel mai tânăr pacient avea 19 ani).

Persoanele de etnie romă fac forme mai grave, pentru ca in general au factori de risc neglijati ( obezitate, HTA, diabet)

Fișele ptr DSP necesita mici modificari

SI cea mai clară concluzie: BOALA ASTA NU E GRIPA! Am văzut cu ochii mei cum unii se zbat pentru o gura de aer, am vazut radiografii pumonare cu pneumonii bilaterale la oameni tineri! PROTEJATI-VA! Oriunde, oricât!”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.