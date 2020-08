Medic infectat cu noul coronavirus în timpul unei gărzi la spital, mărturie dureroasă: „Simți nevoia de o gură de aer și e unul fierbinte”

Medicul rezident Alexandru Lazăr s-a infectat cu noul coronavirus în timpul gărzii, la spital. A simțit mai întâi că i se înfundă nasul, apoi că îi iau foc ochii. Au urmat tusea seacă și mialgii. A știut că nu este ceva normal, așa că și-a făcut testul și i-a ieșit pozitiv. De atunci trăiește coșmarul infectării cu noul coronavirus.

„Momentan, nu sunt prea binișor, este a opta zi (tușește). Tot simptomatic. Aștept cu nerăbdare o îmbunătățire.

Am trecut prin toate cascadele de simptome, inclusiv febră. Ce pot să zic? E groaznic! Am avut ocazia să văd și ca doctor, și ca pacient, e groaznic.

Doar starea asta, că pur și simplu simți nevoia de o gură de aer și e un aer fierbinte, nu știu, ca de cuptor cu microunde, și vrei aer, asta și nimic mai mult.

Sper să fie bine. Îmi doresc să fie un pic mai bine și pentru mine, că e a opta zi și am început să mă îngrijorez că nu reușesc să mă îmbunătățesc cât de cât (respiră greu), chiar dacă colegii au grijă și am toate schemele de tratament, cu anticoagulant (tușește), cu antibiotic, cu antivirale, cu vitamine, cu tot. Momentan, e o pneumonie, în partea dreaptă, chiar acum mi s-au făcut raze, sunt curios ce-a ieșit (respiră greu).

Colegilor le doresc să fie foarte atenți, să nu se joace și să fie foarte atenți, să aibă grijă. Eu nu știu cum am reușit să mă infectez (tușește). Din martie, stau doar în focar, am fost și în misiuni (SMURD - n.r.), totul a fost așa, insiduos, tot debutul, nu mă așteptam (tușește) să fie.

Cel mai sâcâitor este senzația că n-ai aer (tușește)”, a povestit medicul pentru Digi24.

Medicul a transmis și un mesaj îngrijorător: „Lăsând gluma la o parte (tușește), am 31 de ani, credeți-mă, aseară am dormit cu capul pe-o masă, nu puteam să respir, nimic nu e mai important decât o gură de aer. Nu-i de glumă! Și eu n-am comorbidități, n-am nicio problemă, dar știu cum respir! Și nu știu... oameni cu insuficiență cardiacă, oameni cu boli pulmonare, nici nu vreau să-mi închipui!

Am avut și oameni bătrâni, și cazuri comatoase transferate aici, nici nu vă puteți închipui ce înseamnă să tratezi un asemenea pacient, plus că am văzut în secțiile de Terapie, am lucrat din martie, m-au trimis și știu cum e (tușește). E groaznic, doar că nu toată lumea dezvoltă simptome".