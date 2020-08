Medic infectat cu noul coronavirus se resimte și după două luni de la vindecare: „Imunitatea organismului a scăzut foarte mult”

Într-un curent al negaționiștilor, oamenii care au trecut prin infernul COVID-19 încearcă să îi facă și pe alții conștienți de pericolul la care se expun când încalcă regulile de bază. Este și cazul medicului Anca-Marilena Andrei, specialist anatomo-patolog în cadrul Spitalului Dorohoi.

La începutul lunii mai, a fost testată pozitiv, după ce soțul său contactase boala din spital. A fost internată la spital și, deși avea o formă ușoară spre medie a bolii, tratamentul îi dădea reacții adverse, care se lăsa cu stări de greaţă şi vărsături. Pe 5 mai, Anca-Marilena Andrei a fost transferată la Botoşani, pe Secţia de Boli Infecţioase, unde i-a fost schimbat tratamentul, însă, a dezvoltat o pneumonie interstiţială. Medicii infecţionişti au schimbat din nou schema de tratament, pacienta primind două medicamente antivirale, dar şi medicaţie pentru celelalte afecţiuni dezvoltate din cauza bolii, precum şi medicaţie de protecţie

„Ajunsesem să iau un pumn de pastile. Cel puţin 15. Seara începeam să iau pastilele de la ora 18 şi terminam la ora 21, ca să le pot lua pe rând, inclusiv cu protecţie hepatică, pentru flora intestinală, antibiotice”, a spus medicul Anca-Marilena Andrei pentru Monitorul de Botoșani.

După două săptămâni, medicul a ieșit din spital. Recunoaște însă că după două luni de când s-a vindecat oficial de boală, organismul încă se resimte. „Deşi eram negativă, corpul a fost afectat. Am dezvoltat şi o reacţie hiperimună. Musculatura s-a atrofiat după atât stat la pat, iar în momentul în care am fost externată am suferit şi o criză de lombosciatică, după ce am forţat muşchii. Ulterior, imunitatea organismului a scăzut foarte mult, iar acum suntem în luna august şi încă fac recuperare medicală, mai fac perfuzii pentru întărirea organismului şi încă obosesc dacă fac un pic mai mult efort”, a mai spus Anca-Marilena Andrei.