Medic rezident ATI, despre cei care încă mai au semne de întrebare legate de existența COVID-19: ”Aș vrea ca lumea să înțeleagă gravitatea acestei situații” / Imagini impresionante cu pacienții internați la Spitalul ROL 2 (VIDEO)

Lumea ar trebui să înțeleagă gravitatea acestei situații și să respecte regulile de protecție. Este mesajul transmis de un medic rezident care îngrijește pacienții diagnosticați cu COVID-19, internați în secția de terapie intensivă a Spitalului ROL2 de la Institutul Ana Aslan din București. Locotenent medic Claudia Costan le transmite celor care încă mai au semne de întrebare legate de existența noului coronavirus, că acesta chiar există iar pericolul pe care îl reprezintă nu trebuie ignorat.



"Aș vrea ca lumea să înțeleagă gravitatea acestei situații, să respecte regulile de distanțare socială, regulile impuse de autorități, cum ar fi spălatul frecvent al mâinilor cu apă și săpun, purtatul măștilor în spațiile închise și să ia în serios acest virus, pentru că virusul există”, a declarat locotenent medic Claudia Costan, într-un interviu publicat de Ministerul Apărării Naționale.

Un mesaj similar este transmis și de pacienții internați în secția de ATI a unității medicale, persoane care au trecut de forma severă a bolii și așteaptă să fie externate. Oamenii ar trebui să se protejeze de infecția cu noul coronavirus și să fie foarte atenți cu cine intră în contact, avertizează pacienții aflați încă pe patul de spital.

