Tudor Ciuhodaru, despre purtatul măștii în spațiul deschis: Este o metodă eficace, care poate preveni această infecție (VIDEO)

În urma exploziei noilor cazuri de infecție cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, medicii și-au manifestat îngrijorarea cu privire la persoanele care nu poartă masca de protecție. Din ce în ce mai mulți doctori sunt de părere că masca sanitară ar trebui să devină obligatorie în toate spațiile publice.

În condițiile în care numărul de infectări zilnice se menține în jurul pragului de 4.000, medicii au avertizat că spitalele și secțiile de terapie intensivă din țara noastră nu vor mai face în curând față numărului mare de pacienți testați pozitiv cu noul virus ucigaș Covid-19.

Întrebat despre impunerea obligativității portului măștii de protecție pe întreg teritoriul României, medicul Tudor Ciuhotaru a făcut următoarele afirmații:

”Din punctul meu de vedere chiar e un moment cât se poate de bun și vine cam târziu apropo de evoluția acestei pandemii... Țineți minte ce spuneam încă de la începutul acestei pandemii. Ceea ce spuneam nu numai eu, ci și colegii din Statele Unite, este că o barieră fizică este mai bună decât absența oricărei bariere. Este o metodă eficace, care poate preveni această infecție și țineți cont de acea distanțare socială s-ar putea să nu fie la fel de sigură dacă nu purtăm mască.

Pe de altă parte, această barieră trebuie și purtată corespunzător. Evident că dacă o ții sub nas, dacă nu te speli pe mâini înainte și după utilizarea măștii, dacă nu te speli pe mâini atunci când te mănâncă nasul, atunci când o folosești și încerci să te scarpini prin mască, așa este corect, sau dacă o dai jos pentru a vorbi mai tare sau să te audă interlocutorii, evident că eficiența ei scade”, a explicat Tudor Ciuhotaru.

