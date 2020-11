Medicul Beatrice Mahler: Paturile se ocupă extrem de rapid și marea majoritate se eliberează într-un mod care produce o profundă tristețe. Mă tem că este doar începutul unei tragedii

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumologie „Marius Nasta” din București, a vorbit, marți, în emisiunea "Se întâmplă acum", de pe B1 TV despre gravitatea situație din spitalele românești, care nu mai fac față fluxului mare de pacineți COVID aflați în stare gravă. Specialista a explicat că a apărut o nouă categorie de pacienți: cei care ajung la spital în stare destul de gravă, deși nu știu sigur dacă sunt infectați, pentru că nu au făcut testul și pe care trebuie să-i izoleze separat de restul bolnavilor, până la confirmarea diagnosticului.

"Din păcate veștile sunt triste. Tristețea astea vine dintr-o neputință a faptului ca realizez ca sunt tot mai multe cazuri de pacienți care au nevoie de noi iar noi avem resurse limitate. Încercam sa găsim un pat pentru fiecare pacient care ajunge la "Marius Nasta", dar cu siguranță ele nu sunt suficiente dacă ne uitam la numărul zilnic de pacienți care devin pozitivi. În acest moment au început să vină tot mai mulți pacienți netestați, dar cu insuficiență respiratorie severă și ajung în spital și practic trebuie sa găsim zona in care să-i izolam. Dacă mai spunem de Terapie Intensivă, unde paturile se ocupă extrem de rapid si din păcate marea majoritate se eliberează într-un mod care ne produce o profundă tristețe, nu pot spun decât ca suntem într-un moment pe care nu mi l-as fi dorit să-l trăiesc și care ma tem ca este doar începutul unei tragedii la care asistam cu toții", a declarat doctorița.

Întrebată de moderatorul Tudor Barbu dacă stabilește admiterea pacineților în secția de ATI conform Ordinului 1500, reglementare care stabileste criteriile pacineților care au prioritate la paturile eliberate, medicul a spus că nu mai este posibilă respectarea prevederilor, pentru că deja situația este mult mai critică.

"Lucrurile sunt puțin mai grave decât prevede acel ordin pentru că dacă ar fi să respectam ordinul și insuficiență respiratorie, care este prevăzută ca și criteriu de admisie în Terapie Intensivă, ar trebui ca 70% din secția COVID să fie secție de Terapie Intensivă, în acest moment, pentru ca pacienți au forme de insuficiență respiratorie severă si cu siguranță ar beneficia de asistență în Terapie. Prin urmare avem o secție care aproape in totalitate este o secție de pre-Terapie Intensivă unde medicul de terapie este prezenta alături de pneumologi și evaluează pacienții. Este o situație extrem de dificilă. În Terapie ajung pacienții care au insuficiență multiplă de organ, care chiar nu pot fi manageriate în secții. Eu am încredere ca fiecare dintre noi va gândi cu reponsabilitate acest moment și va înțelege ca nu ne putem ascunde după anumite comportamente care ne expun. Virus este in jurul nostru, cei dragi sunt afectați și este important ca aceea distanțare să o păstrăm și atunci când vorbim de membrii familiei apropiate", a explicat medicul.

