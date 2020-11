Medicul Emilian Popovici, despre situația epidemiologică actuală: Strategia autorităților este insuficientă. Numărul infectărilor va scădea doar cu restricții dure. Altă variantă chiar nu există

Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, a vorbit, vineri seară, într-o intervenție în platoul B1 TV, despre situația epidemiologică actuală din România.

Medicul a declarat că este nevoie ca măsurile impuse de autorități să fie mai ferme, pentru a vedea o scădere, în condițiile în care ne aflăm pe un platou epidemiologic înalt.

"E un platou prea înalt cu valori prea mari, numărul mare de cazuri generează un număr important de forme grave, iar din păcate o parte ajung la ATI un de stau o perioadă destul de semnificativă și asta produce o aglomerare, care duce la supraîncărcare secțiilor de ATI. Trebuie scăzut numărul de infecții pentru ca să scadă toate celelalte aspecte consecutive care derivă din valorile care se înregistrează. Altă variantă pentru a putea să reglementezi o situație de genul ăsta chiar nu există. Strategia la noi este de reacție și de măsuri punctual, pe localități și a dat rezultate in sensul ca s-a scăzut numărul de infecții de la 10000 la 8000, ceea ce cum se vede este insuficientă dacă privim problema din perspectiva încărcării sistemul de spital, a presiunii pe personalul medical și terapie intensivă și, deasupra tuturor, rata de decese.

Cu siguranță ca se mai poate merge pe această strategie de reacție și acțiune punctuală, unde se pot înăspri anumite măsuri. Faptul ca nu există o reflexie in îmbunătățirea indicatorilor, arată că setul de măsuri există, dar ceva nu merge. Dacă 90% din oameni ar putea mască, transmiterea ar scădea cu 90%", a declarat specialistul.

Întrebat de ce numărul de cazuri nu scade drastic, în ciuda carantinei, într-un oraș cum este Constanță, epidemiologul a afirmat că scăderea se va vedea cu siguranță în perioada următoare, chiar dacă nu apare imediat.

"Se poate întâmplă sa fie o perioadă de timp o creștere, dar care urmează unei presiuni foarte mari a infecției pe populației, dar după aceea va urma cu siguranță descreșterea, dacă măsurile, cu adevărat se aplică și populația face ce trebuie să facă" a mai spus medicul.

