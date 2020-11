Medicul Evelyn Cristescu: Oamenii își doresc să se vaccineze antigripal. Nu reușesc pentru că nu găsesc vaccinul de cumpărat. Dacă apare undeva pe piață, dispare numaidecât

Medicul de familie Evelyn Cristescu a declarat joi, într-o intervenție telefonică în studioul B1 TV, că românii încearcă să se vaccineze antigripal, ca să reducă riscul de a contracta atât gripa sezonieră cat și noul coronavirus, însă în farmacii nu prea se mai găsesc doze de vaccin. Pe de altă parte, nici medicii de familie nu îi pot ajuta pe majoritatea dintre ei, din cauza faptului că au primit un stoc limitat de doze de la DSP-uri, pe care trebuie să îl administreze doar persoanelor vulnerabile.

"Se mai găsește încă dar nu o sa mai dureze mult. Noi am primit vaccinul antigripal in doua ture: într-o tură 10 doze, in cea de-a doua 25, deci un total de 35 de doze pe care trebuie sa le gestionăm in asa fel încât pacienții bolnavi, vârstnici, amărâți, sa poată să beneficieze, pentru ca nici in farmacie nu se găsește, decât cu chiu, cu vai. Dacă apare undeva pe piață dispare numaidecât. Problema nu este numai in cabinetele noastre ci și la farmacie. Nici măcar la liber nu se poate cumpăra de către toată lumea care vrea să se vaccineze. Nu prea avem. Avem și nu prea", a explicat medicul.

Românii conștientizează riscurile gripei sezoniere, însă au la dispoziție vaccinul antigripal

"Dacă vorbim de vaccinul gripal anul acesta, dacă anii trecuți cererile nu au fost atât de multe, anul acesta sunt. Oamenii au înțeles ca riscul unor infecții gemene ar ridica foarte mari probleme de sănătate și chiar își doresc sa se vaccineze, Din păcate nu reușesc pentru ca nu vaccinul de cumpărat pe piață, iar apoi, in cabinete putem sa vaccinam in limita stocurilor pe care ni le pune la dispoziție DSP-ul, doar categoriile vulnerabile", spune ea.

Evelyn Cristescu spune doar o mică parte din dozele de vaccin promise de Ministerul Sănătății au ajuns la populație.

"Ministerul Sănătății a anunțat că a adus 3.000.000 de doze. De vaccin, s-au vaccinat puțin peste 500.000 de oameni și cereri sunt in continuare, iar vaccinul nu se găsește. Asta înseamnă ca restul de doze nu exista decât pe hârtie sau in teorie", a concluzionat medicul.