Medicul Gindrovel Dumitra a explicat, duminică, în timpul unei intervenții videotelefonice în platoul B1 TV, că începerea camapniei de vaccinare împotriva COVID-19 resprezintă o speranță si pentru pacienții cu cancer sau cei cu imunosupresie. Potrivit medicului, chiar dacă aceste categorii nu sunt prioritare la vaccinare, fraptul că cei din jur se imunizează, este un câștig. În plus, medicul a dezvăluit și că s-a dovedit că vaccinul produs de Moderna, care se află în curs de aprobarea, este eficient și poate fi administrat și acestor tipuri de pacienți.

"Ne aflăm într-un moment cât se poate de istoric: avem pandemii care se derulează cu o frecvență de una pe secol. Suntem la 100 de ani de la Gripa Spaniolă. AM mai avut intre timp alte pandemii, dar nu la această intensitate. Din păcate, în aceasta moment global avem peste 1, 600.000 de persoane care și-au pierdut viața, În România am trecut de 15,000. Să pierzi 15000 de oameni in țara asta, este inacceptabil. Apariția vaccinului reprezintă o vestea cât se poate de bună și așteptată. Mă bucur ca este in preajma Crăciunului. Un dar mai mare nu putea sa vină. Este singura soluție prin care putem să ne întoarcem la viața de dinainte de pandemie. Este singura posibilitatea prin care putem să facem ceva pentru noi și comunitate.Vaccinarea nu reprezinta doar un beneficiu individual, ci colectiv. Orice persoană care se vaccinează înseamnă o verigă lipsă din lanțul care poate să ducă la decese. Câta vreme putem să face acest lucru, este păcat să nu-l facem", a declarat Gindrovel Dumitra.

Pacientii care au încheiat terapia cu imunosupresoare se pot vaccina în siguranță.

"Apariția vaccinului este o veste minunată și pentru pacienții cu cancer si care au o imunosupresie. Chiar dacă unii dintre aceștia, în acest moment nu prezintă prioritate, pentru că prospectul vaccinului pe care il administrăm in această perioadă prevede faptul că pentru cei cu imunosupresie nu a fost evaluată siguranța și eficacitatea, și acest tip de pacienți nu vor fi incluși la vaccinare. Vestea bună este că putem să vaccinam pe oricine se află în jurul lor, astfel încât să putem sa asiguram un efect de imunitate colectivă. Aducem protecție și pentru pacientul care nu poate fi vaccinat. În acest moment se află în procedură de aprobare și vaccinul produs de Moderna, care se adresează și pacienților cu imunosupresie și de unde rezultatele sunt foarte bune. Cu siguranță vom avea la îndemână un instrument adresat pacienților cu imunosupresie.

Pacienții cu cancer care au încheiat terapia imunosupresivă pot să se vaccineze fără nici un fel de problemă. Precauția se referă doar la cei cu imunosupresie si nu neapărat cancer", a explicat medicul.