Medicul Tudor Ciuhodaru: Variațiile de temperatură stresează organismul. Gerul crește riscul de infarct cu 20% - 40% chiar și la persoanele tinere

Medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit, joi, pentru B1 TV despre cât de afectat este corpul uman de schimbările bruște de temperatură.

Specialistul avertizează că gerul poate crește riscul de infarct chiar și cu 40%, până și în rândul tinerilor.

"Aceste variații de temperatură mai ales în timp scurt reprezinta un stres adaptativ mare, mai ales pentru cei care fac parte din grupele de risc și aici mă refer la vârstnici, copii, cei care au patologie cardiovasculară, neurologică, metabolică. Apare o simptomatologie polimorfă legată de tocmai aceste expuneri la temperaturile extrem de scăzute. Toate aceste simptome nu trebuie să fie neglijate, mai ales că riscul de infarct creste cu 2% pentru fiecare scădere sub 0 a temperaturii exterioare.

La temperaturi de -10, -20 de grade, riscul de infarct creste cu 20%-40% chiar și la persoanele tinere", a avertizat medicul.



"Trebuie să țineți cont ca temperatura resimțită de organism este și mai scăzută, mai ales când vorbim de umezeală și vânt. În aceste condiții ar trebui să ne luăm niște măsuri elementare de prevenție, în așa fel încât să știm cum trebuie să ne îmbrăcăm, ce mâncăm, în asa fel încât să nu fim victime. În acestă perioadă, degerăturile și hipotermia sunt extrem de frecvente.

Încercați să va îmbrăcați corespunzător, ne uităm la temperatura de afară, nu la data din calendar. Îmbrăcămintea trebuie să fie groasă, confortabilă, impermeabilă, să asigure, mai ales încălțămintea, o circulație adecvată la nivelul membrelor, să folosim căciula, mănușile, acoperirea feței, în așa fel încât zonele prin care se pierde căldura să fie acoperite", a explicat Ciuhodaru.

"Ar trebui să consumăm lichide calde, nu alcool. Alcoolul este un dușman major în acestă perioadă pentru că pe de o parte accentuează pierderea de căldură prin vasodilatație, iar pe de altă parte vă face mai puțin reactivi la pericole, mai ales când afară este noapte, vânt, viscol, puteți cădea și puteți rămâne foarte multe ore la temperaturi extrem de scăzute și hipotermia se instalează cu siguranță", a spus medicul.

