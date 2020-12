Medicul Virgil Musta, despre cel mai greu an din întreaga sa carieră: Nu pot uita strigătul de disperare și ajutor al unor copii care și-au îmbolnăvit părinții

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, a făcut o retrospectivă a anului 2020, unul dintre cei mai grei din cariera sa, din cauza provocărilor, a problemelor ridicate de pandemia de COVID-19, dar și momentelor extrem de emoționate, care l-au marcat profund.

"Anul 2020 a fost un an cu totul altfel față de toți anii pe care i-am trăit la patul bolnavilor, de peste 30 ani. Dacă până acum practicam o medicină cu care toată lumea era obișnuită, consultând în ambulatoriu de specialitate sau la patul bolnavului, începând din februarie 2020 am intrat într-un război cu un virus deosebit de parșiv, despre care nu știam mare lucru, ci doar că a făcut ravagii în China și a ajuns și în Europa, prin Italia...Afost un an cu totul altfel în muncă noastră de zi cu zi, deosebit de greu, cu momente bune și rele, dar care ne-au și întărit. La finele anului pot spune însă: personalul muncește non-stop din greu și este epuizat...A fost un an deosebit de greu atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți", și-a început medicul confesiunea.

Medicul Virgil Musta a rămas marcat de dramele pe care le-au trăit pacienții

Specialistul nu poate uita durerea celor pentru care infectarea cu COVID-19 a însemnat mult decât o boală. Mulți și-a pierdut membri ai familiei sau au fost nevoiți să-i "abandoneze" în spital, din cauză că nu li s-a permis să-i viziteze. Mulții au fost și aceia a căror vieți a depins de elibererarea unui pat ATI.

"Au fost multe situații care m-au marcat. Nu pot uita strigătul de disperare și ajutor al unor copii care și-au îmbolnăvit părinții și care au ajuns intubați pe secția de terapie intensive. Ar fi dat orice să poată întoarce timpul înapoi, ar fi dat orice să fi fost mai înțelepți și să dea crezare specialiștilor.

Nu pot uita imaginea descrisă de colega mea, care trebuia să interneze o pacientă în stare foarte gravă, dar toate locurile de la terapie intensivă erau ocupate. Șansa ei a venit în urma decesului unui caz de pe terapie.

Nu voi putea uita tragediile familiare petrecute în acest spital, dar nici bucuria momentului externării pentru alții. Pentru unii pacienți lupta s-a dat chiar între viață și moarte, unde, în afară de eforturile noastre, numai Bunul Dumnezeu a lucrat pentru a-i salva"

Sfaturile medicului pentru a evita repetarea dramelor de acest fel în 2021

Cu aceste imagini în minte, medicul a îndemnat la înțelepciune, pentru a evita astfel de tragedii și în 2021.

"Perioada acesta de pandemie va lăsa pentru unii urme adânci în suflet, stres, frustrări, tragedii, iar în 2021 va trebui să lucrăm la vindecarea rănilor.

La cumpăna dintre ani va trebui să medităm serios între tendințele poate normale, de a duce o viață „plină de viață” dar cu risc mare de a ne afecta sănătatea sau poate chiar viață, și o viață poate mai echilibrată, dar îmbogățită sufletește, prin care respectând cu strictețe recomandările profesioniștilor în domeniu să infrângem acest virus, să câștigăm războiul și într-un mod responsabil să revenim la “nouă normalitate”, vii, sănătoși și învingători", a declarat Virgil Musta pentru Antena3.ro.