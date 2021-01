Medicul Virgil Musta, despre vaccinurile împotriva COVID-19 transportate în cutii de pizza: Este ceva ciudat. Sunt convins că n-aveau cum să vină în cutii de pizza în congelatoarele acelea, la -80 de grade

Medicul Virgil Musta a comentat, miercuri dimineață, într-o intervenție telefonică în platoul B1 TV, situația dozelor de vaccin care au ajuns la Slobozia în cutii de pizza.

"Este ceva ciudat. Cine știe de unde s-au transportat?! Ele vin din niște containere la locurile de unde se fac vaccinarări, unde sunt puse în frigider și probabil de acolo până la cabinet au fost puse in cutii ca sa fie mai simplu de transportat. Sunt convins că n-aveau cum să vină în cutii de pizza. Astfel nu-mi închipui sau nu știu cum s-a întâmplat acest lucru. Sunt convins că n-aveau cum să vină în cutii de pizza în congelatoarele acelea, la -80 de grade, e aproape imposibil", a comentat Musta.

Referitor la dozele de vaccin care rămân nefolosite, medicul a declarat că aceast lucru arată lipsa de organizare.

"E o situație ciudată și arată o lipsă de organizare locală pentru că în mod normal faci comanda in funcție de cei pe care ii ai pe listă și au semnat că doresc vaccinarea. În momentul în care ai această catagrafiere nu cred că este o problemă să rămâne doze. Poate să rămână una-două", a mai spus medicul.

Întrebat ce părere are despre cum se desfășoară campania de vaccinare în România, în comparație cu Israelul, unde se vaccinează în masă, medicul a răspuns:

"Eu cred că noi nu avem chiar organizarea Israelului, o țară militarizată și mai mică. Eu cred ca este dificil de organizat o vaccinarea atât de rapidă și să fie foarte bine pusă la punct. Din punctul meu de vedere, este bine că armata este implicată, pentru că este mult mai bine organizată".

Legat de conntraindicațiile vaccinului la persoanele care urmeaz tratamente cu anticoagulante, medicul a declarat:

"Acolo este o probleme de injecție la nivel local pentru că se știe că nu sunt recomandate injecțiile intramusculare la cei care au tratament anticoagulant ca să nu se formeze un hematom local. Există două soluții: cu o zi înainte să se oprească sau să se diminueze doza, sau în momentul în care ai făcut vaccinul să se comprime foarte bine pentru ca să nu se producă o hemoragie prelungită locală. Nu este o contraindicație. Singura contraindicație este legată de anumite boli autoimune in evoluție, cu forme mai severe, unde medicul specialist trebuie să hotărască dacă este recomandabil sau nu să se facă vaccinarea pentru că poate agrava evoluția bolii respective. Va fi un consult făcut de medicul specialist, nu sunt multe astfel de situații.Conforma datelor clinice, vaccinul este încă omologat pentru copiii".

