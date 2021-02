Ministrul Educației, despre investiția banilor din învățământ și problemele din școli: Una dintre reforme privește infrastructura din învățământ, precum materialele auxiliare sau mobilierul (VIDEO)

Vineri seara, ministrul Educației a fost întrebat de Tudor Mușdat, în direct pe B1 TV, cum se va putea rezolva problema toaletelor din școli, având în vedere că ele reprezintă o problemă în mai multe unități de învățământ din Romînia, în special în mediul rural.

Sorin Cîmpeanu a anunțat că există opt surse de finanțare pentru învățământ, însă acestea ar trebuie să fie înglobate într-un singur program, iar mai apui sa fie accesate într-un mod mult mai simplu.

În ceea ce privește toaletele din școli, Cîmpeanu a anunțat că în 2020 au existat 23 de milioane de lei pentru toalete, din care au fost folosiți 18,8 milioane.

„Având în vedere diversitatea surselor de finanțare disponibile pentru educație, am vorbit de bugetul național, de PNRR și Programul Operațional Educație și Ocupare și mai sunt alte cinci surse de finanțare. Nici cei mai avizați, nu numai cei care sunt în mediul rural, nu pot enumera acum cele opt surse de finanțare la care ar avea acces pentru a finanța aceste lucruri în educație. Este nevoie de un program multifont pentru educație, în care să ai toate aceste resurse la un loc și să le folosești pentru educație.

În bugetul /ministerului Educației, în 2020, am avut suma de 23 de milioane de lei pentru toalete. S-au folosit 18,8 milioane. Deci nici măcar din buget nu există capacitate de a identifica, apica și rezolva problema cu toaletele din școală”, a declarat ministrul Educației.

Așa cum a anunțat și președintele Klaus Iohannis, una dintre reforemele din educație va fi dedicată materialelor euxilare, precum mobilierul. Totodată, la capitolul reforme se adaugă și digitalizarea.

„Una dintre reforme, anunțate chiar de președinte ieri este aceasta, infrastructura la nivel de materiale auxiliare, inclusiv mobilier. Un alt capitol este digitalizarea, iar un alt capitol extrem de important este instruirea profesorilor pentru predarea online.

Indiferent dacă vrem sau nu vrem, întreaga societate va merge mai mult către predare online, ci nu doar în România, în mai multe țări. (...) Sunt domenii în care el este complet inadecvat, dar sunt și domenii în care el este adecvat și acolo se va merge mai mult pe predarea online. Pe viitor, cele care sunt corespunzătoare vor merge. Trebuie să folosim această criză într-o oportunitate din această perspectivă a digitalizării”, a adăugat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, în platoul B1 TV.

