Mircea Badea a şocat: imaginile de o gravitate maximă pe care le-a prezentat cu medicul Virgil Musta

Realizatorul emisiunii "În gura presei" a comentat, miercuri seară, imaginile în care medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, apare cu masca de protecţie poziţionată sub bărbie.

Mircea Badea l-a comparat pe Musta cu o "precupeață din Piața Sudului"

Omul de televiziune a început prin a spune că îl simpatizează pe doctorul din Banat, dar că imaginea surprinsă este una compromiţătoare. "Eu îl simpatizez pe doctorul Musta, mi se pare un medic extraordinar, să nu mă înțelegeți greșit. Dar nu despre asta este vorba acum! Fac un apel la doctorul Musta. Domnia sa poate să zică afirmații care să câștige Premiul Nobel pentru Medicină pentru următorii 20 ani, dar fotografia asta distruge orice spune. Poza este dărâmătoare. Domnule doctor, ce fotografie este asta?! Dacă vreți ca mesajul dumneavoastră să aibă sens, niciodată lumea nu trebuie să mai vadă o imagine ca asta, cu masca sub bărbie, ca de precupeață în Piața Sudului. Ori îți pui mască, ori nu. Dacă ești într-un loc unde nu trebuie să porți mască, ți-o scoți, nu ți-o pui pe bărbie. Unul care poartă masca sub nas mă scoate din minți! Când văd pe unul care poartă masca sub nas, mă apucă nebunia! Și mai sunt și oamenii cu masca sub bărbie… O astfel de fotografie, cu unul dintre doctorii de top din România, distruge orice ar spune. De ce? Așa este construit creierul uman. I se întipărește imaginea înainte de a-i rămâne vorbele. Este greșit ca unul dintre cei mai buni doctori să apară așa", a spus Mircea Badea la postul pentru care lucrează, preluat de dcnews.ro.

Jurnalistul de la Antena 3 respectă regulile anti-coronavirus

Mircea Badea a spus în mai multe rânduri că el crede în existenţa virusului Covid-19 şi că respectă regulile de protecţie anti-cronavirus. "Eu sunt fan mască, de spălat pe mâini, nu mai am mâini, iar de distanță fizică, nu m-am mai apropiat de o persoană", a zis Badea, care mai povestise că el face parte din top 3 psihopaţi anti-coronavirus. "Suntem 3: eu, sor-mea şi Călin, producătorul meu, psihopaţi ani-coronavirus", a mai afirmat jurnalistul.