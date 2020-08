Realizatorul emisiunii "În gura presei" a preluat avetismentul făcut de dr. Musta, care spunea că dacă numărul pacienților ATI continuă să crească, medicii vor trebui să aleagă pe cine tratează, şi a dezvoltat subiectul.

Mircea Badea îi transmite dr. Musta să se adreseze autorităţilor

Omul de televiziune consieră că mesajul medicului ar trebui îndreptat către autorităţi, şi nu către cetăţeni. "Domnul dr. Musta spune o treabă pe care am înţeles-o din primele 3 zile ale pandemiei, că nu e de trimis rachete pe lună: e clar, dacă sunt mulţi bolnavi, rămânem fără paturi la Terapie Intensivă. Şi atunci, ce faci? Alegi pe cine tratezi şi pe cine, nu. Dl dr. Musta a avertizat, dar eu sper că nu pe mine. Adică sper că nu pe cetăţeni i-a avertizat. Sunt utile şi avetismentele către cetăţeni până într-un punct. Dincolo de acel punct, nu mai au efect. De ce? Pentru că nişte oameni pot face atât cât pot face. Ce-i spui unui om, nu te mai duce la serviciu? Ce-i spui unui copil de 7 ani, ai grijă non-stop să nu te apropii de un alt coleg? Cum faci? E o chestie care nu se poate aplica. Dl Musta are dreptate, vom ajunge într-o situaţie sanitară teribilă. Dar dacă îmi spune mie treaba asta, eu nu am ce să fac. Eu fac ce pot eu să fac, doar că asta nu aduce diferenţă semnificativă. O diferenţă semnificativă n-o aduce decât testarea masivă şi tratarea celor infectaţi", a spus Mircea Badea la Antena 3.

Realizatorul TV se tunde singur, acasă

Mircea Badea s-a tuns singur, acasă, în baie. Realizatorul TV s-a filmat şi a prezentat imaginile pe post, la Antena 3. "Operaţiunea" a fost difuzată în cadrul emisiunii lui Radu Tudor. Acesta din urmă a comentat că "prima oară, a spus Mircea, a fost un eșec total să se tundă singur. A doua oară era un picuț mai bine. Și a treia oară s-a întămplat astăzi. Vom experimenta tot felul de momente de genul acesta în pandemie, că stăm izolați în casă, că suntem distanțați, că nu mergem colo, că nu mergem dincolo, că s-ar putea ca la frizerie sau la școală să fie zone mai periculoase".