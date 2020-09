Mircea Badea cere pedeapsa cu MOARTEA: Cine i-a provocat o asemenea reacţie vehementă  

Mircea Badea nu putea rămâne indiferent faţă de cazul de la Târgu Jiu care a îngrozit România. Omul de televiziune a lansat pe Facebook un mesaj vehement pentru bătăușa care a agresat și umilit o fetiță de 13 ani, dar și pentru părinții acesteia. Badea cere nici mai mult, nici mai puţin decât pedeapsa cu moartea…

Badea regretă că în România nu se aplică pedeapsa capitală, dar îi asigură că se va ocupa personal să plătească pentru un asemenea act de cruzime.

Mircea Badea, mesaj vehement în cazul de la Târgu Jiu

„Cred ca, moral, parintii javrei, impreuna cu javra merita pedeapsa cu moartea. Sigur ca asa ceva, in lumea civilizata, se mai poate intampla doar in Texas. Dar eu va promit ceva: cat voi mai vietui pe aceasta planeta, voi incerca sa fac mult rau familiei scelerate care a produs javra aia si, desigur, javrei. P.S. N-am niciun fel de asteptare de la cacatul de „stat de drept”, doar o formula inepta, in fond doar sugatoare la servicii secrete si la clanuri interlope.”, a scris Mircea Badea pe Facebook.

În doar câteva zeci de minute, vedeta Antena 3 a strâns mii de susținători în rezonanţă cu opinia sa. Mulți dintre internauţii care au comentat la postarea lui Badea au cerut reînființarea școlii de corecție pentru minori sau, cel puțin, pedepsirea agresoarei din Târgu Jiu prin muncă în folosul comunității, dacă pentru închisoare e prea mică.

Ulterior, Badea a revenit cu încă o postare pe Facebook prin care a dezvăluit o informație cel puțin surprinzătoare: „Mama javrei e asistenta la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului !!!!!!!! Diseara intru la Sinteza Zilei si ma apuc sa trimit javrele astea acolo unde le e locul: la dracu!”.

„Draica ii cheama, sunt din Targu Jiu. Tacsu e maistru la Rovinari, macsa e asistenta medicala. Nu vor mai fi. Ma ocup.”, a continuat Mircea Badea pe Facebook.

Infractor la 14 ani

Fata de 14 ani din Târgu Jiu, principala agresoare a unei alte fetițe de 13 ani, este singura din gașca de delincvenţi care are 14 ani împliniți și, prin urmare, singura care poate plăti pentru faptele ei. Astfel, toți cei patru au primit câte o amendă de 500 de lei, iar fata de 14 ani a stat 24 de ore în arestul Poliței.

Pedeapsa l-a nemulțumit, însă, pe tatăl fetei, care a susținut că este una mult prea dură pentru un copil ce abia a împlinit 14 ani.