Mircea Badea îl desfiinţează pe Dorian Popa din cauza succesului de pe social media

Realizatorul emisiuni "În gura presei", de la Antena 3, a rămas mirat să afle că Dorian Popa a adunat 2 milioane de fani pe Instagram. Artistul are, de asemenea, şi un cont de YouTube puternic, cu 1,75 milioane de abonaţi.

Mircea Badea spune că Dorian Popa ştie doar 7 cuvinte

"Deci este urmărit de două milioane de oameni și, îți dai seama, am studiat și eu fenomenul. M-am uitat să văd și eu ce face Dorian Popa. Este genial! Este absolut genial. Face foarte mulți bani pe bază de Instagram și influencereală din asta. Și este atât de tare, de ce? Cred că are vreo șapte cuvinte pe care le folosește, șapte cuvinte... Din șapte cuvinte, are 2 milioane de followeri și face mulți bani. Și pe alea șapte cuvinte le spune mereu la fel. La fel spune orice! De două săptămâni, de când îl urmăresc, ca să deslușesc ingredientele succesului la publicul tânăr care ne va plăti nouă pensiile, am constatat că zice: Hârz, Johnule! Asta e de bază! La orice postare despre orice spune ”Hâtz, Johnule!”, nu știu exact ce înseamnă. Zice mereu cu aceeași intonație: ”Hâtz, Johnule, ce taaare e!”. (...) Mai zice: ”Așa, tatăăă! Swipe, swipe!”. Swipe înseamnă că să dai cu degetul în sus pe ecran și să te duci pe site-ul care-ți dă pateuri, cauciucuri sau ce vinde el în momentul ăla. Asta e tot ce zice: ”Hâtz, Johnule, ce taaare. Așa, tatăăă! Swipe, swipe!", a spus jurnalistul.

Ce a spus Dorian Popa când a atins 2 milioane de fani pe Instagram?

Artistul le-a mulţumit celor care-l apreciază şi a anunţat că doreşte să atingă acum 3 milioane de "urmăritori". "Mulțumesc Doamne pentru două mili, vă mulțumesc vouă pentru două mili, ne vedem în călătoria până la 3. Hâtz, Johnule!", a zis Popa. Mircea Badea îl şi apreciază, totuşi, pe bărbatul care a devenit cunoscut odată cu fenomenul LaLa Band. "Dorian Popa a descifrat perfect ADN-ul psihologiei colective de aici de pe cocioc, orice mai mult de atât e prea complicat, prea mult, de nișă, orice e peste șapte cuvinte. Și-n general nu trebuie predicat", a zis Badea.