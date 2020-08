Mircea Badea pune Poliţia la zid şi trage un semnal de alarmă: " Clar, interlopii sunt foarte şmecheri"

Realizatorul TV a vorbit despre adevăratele motive, aşa cum le vede el, ale întâlnirii dintre interlopi şi poliţişti, în noaptea dinaintea înmormântării lui Emi Pian.

Mircea Badea crede că interlopii au fost legitimaţi ca fiind foarte şmecheri

Omul de televiziune a tras o concluzie tristă pentru societatea românească. "Nu s-a schimbat modus operandi. E la fel. S-au schimbat poliţiştii, dar a rămas acelaşi mod de operare. Şeful poliţiştilor a zis că s-a întâlnit cu interlopii în sensul giratoriu. Cum adică în giratoriu? În primul rând, şefului Poliţiei trebuie să i se ia carnetul. Cum să opreşti acolo? Ia încercaţi dvs. să opriţi în guratoriu, nu vi se ia carnetul? Care a fost scopul? Le-a spus interlopilor să pună înmormântarea mai devreme? Unde aţi mai văzut dvs. aşa ceva? Din toată treaba asta înţeleg un singur lucru: că interlopii sunt foarte tari. Dacă şeful Poliţiei se deplasează la ei ca să le spună că se schimbă planul, eu asta înţeleg: că interlopii sunt foarte tari. Ei sunt legitimaţi la nivel public, oficial, în România, au şi viza oficială a statului român, ca fiind foarte şmecheri. Ei sunt nişte meta-cetăţeni, foarte şmecheri. Vedeţi ce conduc, în ce case stau. Sunt foarte şmecheri. Au fost legitimaţi în şmecherie. De departe cel mai important lucru. Tocmai li s-a făcut cel mai mare PR clanurilor interlope", a spus Badea la Antena 3.

Şefii Poliţiei au dat explicaţii pentru întâlnirea cu interlopii

Reprezentanții Poliției Române au susținut, joi o declarație de presă. Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu și șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, au făcut precizări după apariția imaginilor video, publicate de Adevărul, care dovedesc că ofiţeri de rang înalt din Poliţia Română s-au întâlnit cu Elvis Pian şi reprezentanţii Clanului Duduianu, în noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia condiţiile de înmormântare a interlopului Emi Pian. "În acest context, pentru siguranta cetățenilor, am solicitat devansarea funeraliilor și am cerut reprezentanților bisericii sprijin în acest scop. Modul în care ne-am îndeplinit misiunea a fost asumat. Poliția Română nu a negociat siguranța cetățenilor cu nicio persoană, indiferent de calitatea acesteia. Nu s-a negociat nici aplicarea legii ci s-au impus măsuri de natură să prevină producerea unor evenimente grave", a spus Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Intern. "A fost o operațiune oficială a Poliției pentru a asigura, prin toate mijloacele legaale, siguranța cetățeanului. Această abordare a situației pe care am avut-o și atât de contestată de mulți, a condus la un rezultat bun pentru că acum nu avem alte victime și nu am avut imagini cu sute de persoane și un potențial scandal în stradă care ar fi făcut mult rău nu doar Poliției, ci chiar României", a afirmat şi şeful Poliției Române, Liviu Vasilescu.