Mircea Badea trage un semnal de alarmă: "I-au distrus, pur şi simplu, pe ei şi pe familiile lor!"

Realizatorul TV a vorbit despre cele mai noi măsuri anti COVID-19 pe care le-au impus autorităţile. Mircea Badea s-a referit, în special, la restricţiile din industria HoReCa.



Omul de televiziune crede că personalul afectat ar trebui să protesteze

Jurnalistul este de părere că deciziile specialiştilor au afectat grav patronii şi angajaţii restaurantelor. "Nu mă înțelegeți greșit. Personal, mă doare în cot. N-am nicio străbatere, nici nu rup restaurantele în două... Am doi prieteni la care țin și care au restaurante. Eu, personal, n-am nicio străbatere", a zis Mircea Badea, preluat de dcnews.ro. Apoi, continuat: "Am văzut în Piața Victoriei, se organizase un protest, unde au venit trei speriați. Pe numărate, trei! Dacă ar veni pe bune ăia din HORECA pe care această orânduire i-a distrus pur și simplu, și ei și familiile lor, sigur, e pandemie, dar am fi văzut ceea ce este în mod obișnuit la metrou".

Mircea Badea a comparat un protest din piaţa Victoriei cu aglomeraţia de la metrou

Realizatorul emisiunii "În gura presei" a comparat un protest din piaţa Victoriei cu aglomeraţia de la metrou: "Nu se poate să vină în Piața Victoriei la protest că e aglomerație. Zău? Să ne uităm la metrou, e în fiecare zi. Nu vă mai speriați speriați așa de mult că s-ar putea să vină unii în Piața Victoriei. Oricum nu vin, că sunt obedienți, fricoși și penibili. Nu vin. Nu vă mai speriați de 100 de speriați la Victoriei, că uite ce-i la metrou în fiecare zi. Să ne revenim cu căpuțul că părem cretini, poate nu suntem totuși".

Reprezentanții HoReCa au speranţe pentru ziua de vineri

Reprezentanții industriei ospitalității așteaptă ca la întâlnirea de vineri cu premierul să se revină asupra măsurii închiderii restaurantelor și trag un semnal de alarmă asupra situației dificile care va duce la pierderea locurilor de muncă pentru 100.000 de angajați. Oamenii afectaţi spun că vor da statul în judecată. Ei sunt de părere că închiderea restaurantelor nu va opri epidemia. Reprezentanții HoReCa susțin că industria va suferi pierderi de trei miliarde de euro, ca urmare a restricţiilor decise de Guvern în contextul pandemiei de Covid-19.

