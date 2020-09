„Dora vrea acasă” este mesajul care a impresionat în mediul online. Povestea Dorei, lupul cehoslovac pierdut pe transfăgărașan a stârnit un val de reacții în social media, unde familia și o comunitatea de români încearcă să găsească patrupedul și să îl aducă înapoi în brațele familiei sale.

Drama unei familii de cehi a început la data de 5 august, când și-au pierdut patrupedul în timpul unei excursii pe Transfăgărășan, lângă lacul Buda. Ei se aflau între Lacul Bâlea și Vârful când au fost atacați de câini ciobănești. Femela de lup cehoslovac s-a speriat și a fugit de lângă stăpânii ei, iar de atunci nu a mai fost văzută. În familia cățelușei nu mai există liniște decând Dora a dispărut, iar perechea de chehi este dispusă să ofere o recompensă de 4.000 de lei celui care o găsește pe Dora.

Mobilizare în mediul online pentru găsirea Dorei

„Dora vrea acasă” este numele paginii de Facebook pe care iubitorii de animale din România au creat-o. Aceștia își doresc să ajute la găsirea patrupedului și retrimiterea lui în sânul familiei.

„Căutăm o femelă foarte blândă, tânără de lup cehoslovac, pierdută pe 5 august în Transfăgărășan lângă lacul Buda de o familie de turiști cehi. La momentul pierderii avea un mic rucsăcel negru ca-n poze pe spate (modelul e pe alt câine în poză). A fost atacată de câinii ciobănești liberi între Lacul Bâlea si Vârful Mircii”, este mesajul pe care îl regăsim pe contul de Facebook.

Aici oamenii care au informații cu privire la cățelușa lup cehoslovac le pot oferi stăpânilor. Dora răspunde la comenzi în limba cehă precum keme – vino aici și sedni: șezi. Oricine o vede este rugat să sune la numerele de telefon: 0728936586 sau +00420773695472.

„NOU! Avem pagina DORA vrea acasa va asteptam si acolo unde suntem prietenii Dorei din RO si marim cautarea cu si mai multe resurse. Haideti acolo sa vedeti ce piste avem. Dora nu este gasita!!!

CAUTAREA DOREI CONTINUA, HELP! RECOMPENSA. Cautam O FEMELA f blanda, tanara de lup cehoslovac pierduta pe 5 august in Transfagarasan langa lacul Buda de o familie de turisti cehi. La momentul pierderii avea un mic rucsacel negru ca in poze pe spate (modelul e pe alt caine in poza). A fost atacata de cainii ciobanesti liberi intre Lacul Balea si varful Mircii. Prima data era in lesa, au crezut ca au scapat si i-au dat drumul. Am vazut anuntul intai la Ionut Sendroiu si am luat legatura cu unul dintre ei. Haideti sa aratam cehilor ca nu suntem niste salbatici fara nicio regula si sa le gasim cainele sau informatii despre el. Copii lor plang dupa ea....

Stapanii au mai ramas 10 zile sa caute cainele. Au anuntat politia, salvamontul desi au avut probleme de comunicare cu limba engleza/romana. DISTRIBUITI VA ROG! NU ESTE ARYA DIN TEIUS! NICI CEA IMPUSCATA LA FERMA ECVESTRA! asculta de comenzi in limba ceha: Ke mě - Come here. Sedni - Sit. Desi e blanda nu e f increzatoare in alti oameni”, este mesajul lui Alex Icodin, unul dintre creatorii paginii „Dora vrea acasă”, pe contul personal de Facebook.

În boxe răsuna vocea stăpânului ceh, care o strigă pe Dora

În weekendul care a trecut, în zona în care femela s-a pierdut a răsunat în boze glasul stăpânului Dorei. „Zilele trecute a răsunat într-adevăr boxa cu vocea lui William încercând pe diverse piste să găsim câinele. M-am pus imediat în pielea familiei de cehi şi am zis... oare eu într-o ţară străină, unde nu cunosc limba, nu am relaţii, nu ştiu pe nimeni, dacă mi-aş pierde câinele, cum ar fi?”, a explicat Alex Icodin pentru ProTV.

Mai mult decât atât, stăpânii sunt dispuși să ofere o recompensă pentru Dora, de 4.000 de lei. Pentru Vilem Dlouhy, stăpânul patrupedului, femea nu era doar un câine, ci un adevărat prieten, fiindu-i alături întotdeauna.

„„Nu era doar un câine, era ca un partener pentru mine. Nu am foarte mulți prieteni, Dora îmi era apropiată. Îmi petreceam majoritatea timpului meu liber cu ea”, a explicat el pentru sursa citată mai sus.

Arya, un alt lup cehoslovac pierdut pe Transfăgărășan

Povestea Aryei s-a încheiat cu bine în cursul săptămânii trecute, când un grup de tineri din Pitești au predat-o stăpânilor ei la Sibiu. Femela a sărit din remorca mașinii pe care stăpânul ei o conducea și s-a pierdut. Ea însă a dat dovadă de curaj și mai ales de motivație, iar într-un final cu puțin ajutor din partea oamenilor a reușit să își revadă mult iubitul stăpân.

Patrupedul a fost descoperit lângă Pitești, iar un grup de tineri a postat imaginile cu ea în social - media. La rândul lor stăpânii din Cluj își căutau sățelușa și erau dispuși să plătească o recompensă de 1.000 de euro.

Tinerii din Pitești au reușit să îi găsească într-un final familia, iar cu stăpânul Aryei s-au întâlnit la Sibiu. Au refuzat recompensa de 1.000 de euro și au acceptat doar plata drumuli până la destinație.