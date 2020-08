Un bărbat și-a lovit cu brutalitate soția, cu pumnii și picioarele, chiar dacă avea un ordin de restricție. Femeia a scăpat de violențele partenerului, doar în momentul în care mama ei a intervenit.

Bărbatul a lovit-o brutal timp de mai multe minute, până când mama sa a intervenit și a salvat-o din ghearele agresorului. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului cu propunere de arestare preventivă.

Imaginile terifiante în care un bărbat își lovește soția cu pumnii și picioarele au fost surprinse de camerele de surpaveghere din locuința victimei. În filmuleț soțul agresiv o lovește pe femeie cu pumnii și picioarele până când în apărarea femeii a sărit propria mamă.

Bărbatul avea ordin de restricție, emis recent de către autorități și nu se putea apropia de soție. El însă a intrat în casa în care femeia locuia, pe motiv că dorește să își vadă copilul.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile, însă procurorul ar fi evitat să dea un ordin de restricție pe numele soțului agresiv, motivul fiind faptul că femeia ar fi fost cea care l-a invitat în locuința ei. Ordinul de protecție provizoriu a fost emis pe numele soțului agresiv pentru că acesta nu s-ar afla la prima abatere.

Bărbatul a mai avut antecedente de violență domestică și reprezenta un pericol pentru integritatea fizică a soției.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Iulia Vântur ştie ce ASCUNDE iubitul ei? ASTA DA SURPRIZĂ! Din cauza ei NU a mai făcut nuntă... (FOTO, VIDEO)